Table en forêt, une nouvelle expérience culinaire

Les mycophiles, qu’ils soient amateurs ou expérimentés, pourront vivre une nouvelle expérience d’initiation à la cueillette de champignons sauvages et de dégustation de repas à ciel ouvert dans quelques secteurs de la Mauricie. Table en forêt, le projet du chef cuisinier Fred Chappuis, verra officiellement le jour en août à Trois-Rivières, Saint-Élie-de-Caxton et à Lac-Édouard.

En groupe de 12 personnes, les participants débuteront la journée en arpentant la forêt, en compagnie d’une guide mycologue, pour cueillir les différentes variétés de champignons présentes sur les sites.

L’expérience se conclura par la dégustation d’un repas au cœur de la forêt. Chaque emplacement est associé à un chef cuisinier qui fera découvrir des produits régionaux dans des repas trois services. Le fait de partager, je le fais déjà avec mes chefs à domicile en le partageant à travers ma cuisine, mais tant qu’à le faire, on est aussi bien de le faire directement à la ressource! , souligne Fred Chappuis.

L’instigateur travaille sur le concept depuis trois ans. À Lac-Édouard, les visiteurs affluent à chaque événement. Plusieurs ont d’ailleurs déjà mentionné leur intérêt pour le lancement cet automne. L’expérience peut être répétée par les participants puisque le menu des chefs cuisiniers changera à chaque événement.

Chaque chef que j’invite, je lui donne l’opportunité de création. La seule balise que je lui donne c’est d’avoir des champignons dans son entrée avec une plante sauvage.

Il s'agit d'un concept unique qui se démarque par une immersion complète en forêt. On pourrait vivre cette dynamique-là dans une salle thématique dans un restaurant, mais là ce qu’on fait c’est le contraire. On amène la table dans la forêt et on est en immersion dans cette nature-là , explique le coordonnateur de la Filière mycologique de la Mauricie, Patrick Lupien.

Ouvrir en mode plein écran Les chefs cuisiniers n'ont comme contrainte que d'utiliser l'ingrédient au coeur de l'expérience: des champignons sauvages. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Table en forêt est limitée à la saison des champignons, soit d’août à octobre, mais l’équipe de Fred Chappuis travaille à offrir d’autres variantes prochainement.