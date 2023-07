Le parc industriel de Bécancour s’agrandit

Le parc industriel de Bécancour prend de l'expansion sous l'impulsion de la filière batterie. Québec acquiert, pour 19 millions de dollars, les bâtiments et les terrains du parc LaPrade.

La gestion du site a été confiée à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.

Environ 6,5 millions de pieds carrés seront rendus disponibles à l'implantation de petites et moyennes entreprises reliées aux énergies propres incluant la filière batterie.

L'addition de ces espaces complémentaires évitera d'avoir à fractionner les plus grands terrains du parc et de les conserver pour de plus grosses entreprises.

Quatre projets à l'intérieur du nouveau périmètre sont déjà à l'étude.

Le parc LaPrade compte déjà quatre entreprises reliées aux technologies vertes et il bénéficie d’un important potentiel de développement , indique le gouvernement par voie de communiqué.

Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, indique que le nouveau site sera propice à accueillir des activités de développement, d'innovation et de formation liées à la filière batterie.

Avec les informations de Louis Cloutier