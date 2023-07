Une raffinerie albertaine aurait fonctionné sans autorisation pendant des années

Une raffinerie située près de Slave Lake, dans le nord de l'Alberta, fait l’objet d’une ordonnance d’exécution pour avoir transformé du pétrole pendant des années sans avoir obtenu les autorisations nécessaires de la province.

L’ordonnance mentionne qu'aucune autorisation n'a été émise à quiconque pour la construction, l'exploitation et la remise en état de l'usine .

Selon les conditions énoncées dans l’ordonnance, l’usine située à 250 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton peut continuer à fonctionner en attendant que son propriétaire obtienne l’approbation de la province.

Le professeur émérite en droit Nigel Bankes, de l'Université de Calgary, estime qu’il s’agit d’une preuve troublante de l'existence de failles dans le système.

L’idée de voir un développement industriel important fonctionner sans approbation pendant des années, c’est anormal. Je dirais même qu’il s’agit de négligence , note-t-il, en ajoutant qu’il est problématique de permettre à une entreprise de poursuivre ses activités sans examens appropriés.

Un changement dans la loi

Le porte-parole de l’entreprise AltaGas, qui a acquis la raffinerie en 2022, affirme que les installations de Slave Lake étaient conformes avec les réglementations existantes au moment de son ouverture en 2001.

Selon le ministère de l’Environnement, la Régie de l’énergie et des services publics ( EUB ) avait autorisé la construction de la raffinerie en 2001, mais le conseil a remplacé cette autorisation par un permis de développement industriel l’année suivante.

En 2008, lorsque l’ EUB a été remplacé par la Commission de contrôle des ressources énergétiques, la loi a été modifiée, puis les exigences relatives aux permis de développement industriel ont été supprimées en 2011.

La raffinerie située près de Slave Lake s'est donc retrouvée sans les approbations nécessaires pour traiter le pétrole.

Comme les règlements et les organismes de réglementation ont changé depuis le début des opérations, nous avons travaillé et continuerons à travailler en collaboration avec les organismes de réglementation pour s’assurer que nos opérations se déroulent en toute conformité , explique le porte-parole de l’entreprise AltaGas.

Selon le ministère de l'Environnement de l'Alberta, l'usine aurait dû demander une autorisation réglementaire en 2011. Les experts juridiques, eux, soutiennent que le site n'a pas fait l'objet de surveillances réglementaires appropriées depuis qu'il a commencé son exploitation 2001.

Le directeur général de l'Environmental Law Center, Jason Unger, estime que l’ordonnance remet en question la force du système réglementaire de l’Alberta et le rôle du ministère de l’Environnement en tant que chien de garde de l’industrie. Selon lui, il est inefficace de tenter de faire respecter les directives environnementales après coup.

De son côté, le professeur émérite en droit Nigel Bankes croit que la raffinerie aurait dû, dès son ouverture, demander une autorisation en vertu de la loi. La loi albertaine sur la protection de l'environnement est en vigueur depuis 1992, l'entreprise aurait dû demander une autorisation en vertu de cette loi avant le début de sa construction , explique Nigel Bankes.

Quand on exploite une raffinerie, on rejette des substances assez nocives dans l'atmosphère, il est donc important d'obtenir une autorisation sur la qualité de l’air et toutes autres choses dans ce genre , ajoute Nigel Bankes.

Avec les informations de Wallis Snowdon