Inondations : « il faut agir », tranche la mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval

Ébranlée par trois inondations majeures en trois ans, la Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval croit qu'elle n'a plus le choix que d'agir pour minimiser les conséquences des crues de la rivière Montmorency. Ouvrages de protection voire relocalisations, tout est désormais envisagé, en particulier pour le secteur de L'Île Enchanteresse.

Selon la mairesse France Fortier, la question ne se pose plus : « il faut agir », tranche-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

S'il nous arrive un autre dégât comme ça, on ne sait jamais quelle ampleur ça peut prendre. Moi, les démarches sont entreprises avec les gouvernements. Quand on va avoir pensé à différentes solutions, on va convoquer les citoyens et leur mettre différentes propositions sur la table , explique-t-elle sans détour.

Est-ce qu'on relocalise des gens? Est-ce qu'on renforce les berges? C'est tout ça qu'il faut regarder.

Au cours des derniers jours, Mme Fortier a rencontré Jean-François Simard, député provincial de Montmorency, et Joël Godin, député fédéral de Portneuf—Jacques-Cartier. Les discussions, dit-elle, ont porté sur d'éventuels programmes d'aide pour aider Sainte-Brigitte-de-Laval.

France Fortier, mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, croit qu'il est temps pour sa Municipalité de se prémunir contre les débordements de la rivière Montmorency. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Au provincial, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs propose entre autres des enveloppes aux municipalités, autant pour des infrastructures de protection que pour des relocalisations, lorsque nécessaires.

Le cas de L'Île Enchanteresse

Le secteur de L'Île Enchanteresse, plus vulnérable, sera vraisemblablement une priorité de la Municipalité. Située au beau milieu de la rivière Montmorency, cette petite île compte 91 propriétés, dont 42 sont situées au bord de l'eau.

France Fortier y évoque de possibles relocalisations ou encore l'aménagement d'ouvrages de protection des berges. Le tout, précise-t-elle, est encore au stade des hypothèses. Oui, on peut relocaliser les rues qui sont autour de l'île, en gardant le centre, mais on va regarder tous les scénarios et on va décider ce qui est le mieux pour tous.

Cette photo, prise lors de la crue du printemps 2023, montre des débris laissés par les eaux sur les terrains des résidences de l'île Enchanteresse. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Mme Fortier rappelle que, pour chaque inondation majeure, l'ensemble des résidents de L'Île-Enchanteresse sont évacués par mesure préventive. Hydro-Québec y coupe l'électricité et l'ensemble des habitants, même non inondés, subissent diverses conséquences liées aux humeurs de la rivière.

Dans ce contexte, la mairesse veut agir rapidement et dans le respect des résidents concernés. On va agir humainement, on va les rencontrer, on va les convoquer ces gens-là, on va avoir une discussion avec eux puis, oui, on va faire ce qu'il faut pour que ce soit le meilleur des mondes , promet-elle.

En eau libre

Ces réflexions arrivent au moment où le gouvernement du Québec est à préparer son nouveau modèle de gestion des inondations. Après les crues historiques de 2017 et de 2019, la province a décidé de redéfinir son cadre légal et de moderniser l'ensemble des cartes de zones inondables à travers le territoire.

Dans plusieurs villes et villages, les cartes datent de plusieurs dizaines d'années, sont parfois mal définies ou même inexistantes. À Sainte-Brigitte-de-Laval, la zone inondable de L'Île Enchanteresse ne tient compte que des inondations par embâcle de glace, a fait savoir la direction générale cette semaine.

Or, les derniers événements majeurs sont survenus en eau libre. Pour L'Île Enchanteresse, le seuil d'inondation est fixé à un débit de 550 m3/s. Ce niveau a été éclipsé à trois reprises en trois ans, dont deux fois cette année seulement.

La zone inondable de L'Île Enchanteresse ne concerne que les inondations par embâcles de glace, et donc en hiver, mais ne tient pas compte des inondations en eau libre, comme ce fût le cas ces dernières années­. Photo : Facebook / Ville de Sainte Brigitte de Laval

Trois crues majeures

À l'hiver 2020, en plein mois de décembre, la rivière Montmorency est sortie de son lit, dépassant un débit de 800 m3/s, offrant du même coup un bien mauvais cadeau de Noël aux résidents de L'Île Enchanteresse.

Au printemps dernier, ses habitants ont subi les humeurs de la Montmorency en raison de la fonte des neiges. Le plus récent événement, survenu lundi et cette fois causé par des pluies torrentielles, a de nouveau forcé des évacuations, en plus d'endommager bon nombre de résidences. Le débit a atteint un pic de 734 m3/s.

D'autres secteurs de Sainte-Brigitte-de-Laval pourraient éventuellement être touchés par une modification des zones inondables et faire l'objet de décisions par la Municipalité. Outre L'Île Enchanteresse, des dizaines d'autres propriétés ont été évacuées lundi.

Des riverains du rang Saint-Léon, ainsi que des rues des Remous, Saint-Georges et des Deux-Rapides, notamment, ont reçu l'ordre d'évacuer leurs résidences.