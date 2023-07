Les employés en grève du casino de Charlevoix manifestent à Québec

En grève générale illimitée depuis bientôt trois semaines, des employés du casino de Charlevoix ont manifesté devant le Salon de jeux de Québec jeudi matin afin d’exprimer leur mécontentement face à l’absence de progrès dans les négociations avec l’employeur.

Depuis un mois et demi, presque deux mois, il n'y a pas d'avancement dans les négociations. On veut que ça bouge puis on veut pouvoir retourner à la table de négociation , lance en entrevue à Radio-Canada Éric Dufour, président de l’Unité générale et de sécurité du casino de Charlevoix, un syndicat affilié à la CSN .

Environ 1700 employés de Jeux en ligne et des casinos de Charlevoix, Montréal, Mont-Tremblant et du Lac-Leamy ont déclenché une grève générale illimitée le 23 juin.

95 grévistes

À l'Hôtel-Casino de Charlevoix, à La Malbaie, 95 syndiqués sont en grève. Les agents de sécurité, les caissiers, les préposés aux machines à sous, à l’entretien ménager et aux vestiaires ainsi que les employés de la voûte, de la salle de comptage et du service à la clientèle sont touchés par cet arrêt de travail.

Les seuls qui ne sont pas en grève présentement au casino, ce sont les croupiers et le [personnel du] service de restauration , précise Éric Dufour.

Ouvrir en mode plein écran Le casino de Charlevoix (en bas de la photo, à droite) est situé tout juste à côté de l’hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu. (Photo d’archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les syndiqués réclament des augmentations salariales équivalentes à la hausse du coût de la vie basée sur l’indice des prix à la consommation, plus 1 $ l’heure. Le syndicat est d’avis que l’employeur, Loto-Québec, a largement les moyens d’acquiescer à ses demandes.

« Notre part du gâteau »

On bat des records de chiffres d'affaires pratiquement incroyables. Nous croyons qu'il y a beaucoup de nous dans ça et que nous devrions avoir notre part du gâteau , fait valoir M. Dufour.

Notre demande est légitime. L'employeur a les moyens de nous payer. C'est une entreprise qui est extrêmement florissante.

De son côté, Loto-Québec soutient que le syndicat est trop gourmand dans ses revendications. Il estime que ses demandes équivalent à des augmentations de salaire de 24 % sur 3 ans, soit plus du double de ce qui a été consenti à l’ensemble des autres employés de l’organisation dans la dernière année.

Rappelons que sept autres conventions collectives touchant des employés de même corps de métier ont été renouvelées dans les casinos en 2022 à la grande satisfaction des parties , soulignait Loto-Québec dans un récent communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Les travailleurs des casinos de Montréal, Mont-Tremblant, Charlevoix et du Lac-Leamy (photo) sont en grève générale illimitée depuis le 23 juin. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / David Bates

La société d’État dit avoir déposé une offre monétaire globale et généreuse . Elle ajoute que les salaires dans les casinos se situent déjà nettement au-dessus du marché de référence, à plus de 20 % pour la majorité des corps d’emploi .

Publicité

Loto-Québec avance qu’en incluant les primes de soir, de nuit et de week-end, les offres qu’elle a déposées équivalent à un salaire annuel de 67 425 $ pour les agents de sécurité, 65 194 $ pour les premiers cuisiniers, 70 575 $ pour les préposés aux machines à sous et 57 648 $ pour les préposés à l’entretien ménager.

Conditions compétitives

À ces montants, qui n’incluent pas les heures supplémentaires, s’ajoutent le fonds de pension et les autres avantages sociaux.

Les conditions sont encore plus attrayantes et compétitives pour l’ensemble du personnel lorsqu’on considère tous les avantages : la rémunération incitative, les nombreuses primes et le régime de retraite à prestations déterminées , indique Loto-Québec.

Ouvrir en mode plein écran Loto-Québec dit qu'elle offre «de bonnes conditions de travail à tous ses employés». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Un conciliateur a été nommé pour faciliter la reprise et le déroulement des négociations. Pour l’instant, aucune rencontre n’est prévue entre le conciliateur et les représentants de la partie patronale et des travailleurs.

La grève des employés oblige l’Hôtel-Casino de Charlevoix à réduire ses heures d’ouverture. L’établissement est ouvert du jeudi au dimanche, entre 14 h et minuit.

Loto-Québec précise que les Salons de jeux de Québec et Trois-Rivières ne sont pas affectés par le conflit de travail et demeurent ouverts selon les horaires habituels. Le site lotoquebec.com demeure également accessible.