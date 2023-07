L'industrie technologique de Windsor connaît une croissance rapide. Selon un récent rapport du Technology Councils of North America, la main-d'œuvre technologique de la région a augmenté de 28 % entre avril 2022 et mars 2023, ce qui représente la plus forte hausse au pays.

Selon Doug Sartori, consultant principal de Parallel 42 Systems, une bonne connectivité à Internet, un bon climat et l'accès facile à Détroit, au Michigan, sont entre autres les raisons qui font de Windsor un point névralgique de la technologie.

Je pense que tous ces éléments se combinent pour faire de la région un endroit très attrayant pour un travailleur de la technologie qui souhaite s'y installer , explique-t-il.

Selon Doug Sartori, l'industrie technologique de Windsor se développe en partie grâce à l'afflux d'étudiants des universités et collèges de la région qui offrent des formations solides dans le domaine.

Selon M. Sartori, l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers dans Windsor-Essex a eu des retombées importantes.

Les collèges et universités de Windsor décernent des diplômes à une multitude de personnes possédant des compétences techniques , affirme M. Sartori.

Le rapport du TECNA indique que le plus grand employeur dans la région est l'Université de Windsor.

Windsor, un endroit idéal

De nombreuses personnes qui ont choisi de s’installer à Windsor y trouvent en effet des emplois de l'autre côté de la frontière.

Vigneshwaran Ganesan, originaire de St. Louis, au Missouri, a récemment déménagé à Windsor, mais travaille dans l'industrie technologique à Rocket Mortgage à Détroit, au Michigan.

À Windsor, l'environnement est excellent, il y a de nombreuses communautés, ce qui est une bonne chose pour nous , explique M. Ganesan.

Selon M. Ganesan, l'avenir de sa famille est à Windsor. J'ai l'intention de faire venir mes parents ici , affirme-t-il.

Dans le contexte canadien, nous bénéficions d'un excellent climat.

Une vive concurrence

Selon le rapport, Washington investit 10 milliards de dollars dans l'innovation régionale et les pôles technologiques locaux, ce qui rend la concurrence difficile. D’autres géants de la technologie comme Google offrent des salaires concurrentiels.

Il existe un écart salarial important entre ce que les travailleurs de la technologie peuvent espérer obtenir à Windsor-Essex et ce que leurs compétences valent sur le marché mondial ou même sur d'autres marchés régionaux , explique M. Sartori.

Aux États-Unis, une loi fédérale promulguée en août le 9 août 2022 prévoit environ 280 milliards de dollars de nouveau financement pour stimuler la recherche dans l'industrie technologique américaine.

Comment pouvons-nous être concurrentiels sur ce front? s’interroge Yvonne Pilon, présidente et directrice générale de WETech Alliance.

Des stratégies s'imposent pour retenir des travailleurs dans l'industrie de la haute technologie dans la région, selon Yvonne Pilon, présidente et directrice générale de WETech Alliance.

Mme Pilon propose la mise en place d’une politique pour essayer de retenir les employés.

Je pense que nous devons cibler les travailleurs de manière stratégique , suggère Mme Pilon.

Selon le rapport, Windsor-Essex a attiré 391 nouveaux travailleurs de la technologie dans la ville, mais 166 d'entre eux sont déjà partis ailleurs.

