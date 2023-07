Nouvelle œuvre imposante sur le Musée des beaux-arts : que raconte-t-elle?

Installée sur la façade sud du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), Les Canadiens noirs (après Cooke) de Deanna Bowen puise dans le passé de sa propre famille pour ouvrir une nouvelle perspective sur quelque 150 ans de l’histoire du pays. Avec ses 17 panneaux et la trentaine d’images qui le composent, son récit visuel représente l’une des plus grandes œuvres exposées au MBAC.

Deanna Bowen est l’arrière-petite-fille d’un couple d’Afro-Américains qui, en 1909, a quitté les États-Unis pour participer à la fondation d’une communauté d’immigrants noirs en Alberta.

Aujourd’hui installée à Montréal, l’artiste visuelle de 53 ans a de son côté grandi à Vancouver et s’inspire de son identité pour créer. En 2020, elle a remporté un prix du Gouverneur général en arts visuels. L’année suivante, son travail était récompensé du prestigieux Prix de photographie Banque Scotia, assorti d’une bourse de 50 000 $.

Dans Les Canadiens noirs (après Cooke), elle insère la trajectoire de sa famille, de son arrière-arrière-arrière-grand-père jusqu’à la naissance de sa mère en 1943, dans la trame narrative de l’histoire canadienne.

Ce faisant, elle veut témoigner des réalités vécues par les siens, mais aussi par de nombreux autres Noirs, Autochtones et personnes marginalisées au pays.

C’est un projet conçu pour susciter des échanges, pour aborder la difficulté qu’a cette nation à cerner les enjeux de race et de racisme.

Je m’attends à de la curiosité, à de la confusion, peut-être à de la colère et à de la peur , affirme-t-elle. Notre histoire est beaucoup plus complexe que la manière dont elle nous a été racontée. [...] Combien de temps encore doit-on vivre ici avant qu’on nous inclut dans la discussion sur qui est Canadien?

Ouvrir en mode plein écran L'artiste Deanna Bowen Photo : Avec la gracieuseté de Deanna Bowen

Insérer l’histoire de sa famille dans l’Histoire

Deanna Bowen est consciente que le public ne reconnaîtra probablement pas tous les visages, lieux ou événements référencés dans Les Canadiens noirs (après Cooke). Et c’est OK , déclare-t-elle. Ce sera aux gens de faire les recherches qu’ils voudront faire… ou pas.

Publicité

Sa constellation réunit entre autres des images de la reine Victoria, de la militante Harriet Tubman, du premier ministre John A. Macdonald, du massacre de Tulsa en Oklahoma, d’A.Y. Jackson du Groupe des Sept, de Barker Fairley (à la fois proche du Groupe des Sept et signataire d’une pétition visant à interdire l’immigration des Afro-Américains en Alberta, au début des années 1910) ou encore de membres du Ku Klux Klan (KKK) de Vancouver.

Toutes les photos servent, par leur juxtaposition, à rendre compte des impacts du contexte politique, social, économique et culturel auxquels sa famille a été confrontée.

Mon travail, c’est un peu comme un Band-Aid qu’on arrache : ça fait mal au début, mais quand on s’assoit et qu’on prend le temps d’y réfléchir, on réalise que c’était nécessaire , illustre Deanna Bowen.

Des outils pour accompagner le public

Deuxième commande du Musée dans le cadre de l’initiative Femmes en tête, Les Canadiens noirs (après Cooke) s’inscrit dans le désir d’inclusion et de diversité du plan stratégique de l’institution, de représenter vraiment le pays, où on est maintenant , fait valoir le directeur des initiatives de conservation du MBAC , Jonathan Shaughnessy.

Pour le Musée, c’est vraiment une chance de [présenter] au grand public comment est-ce qu’on peut penser autrement l’histoire, pas seulement de ce pays, mais les liens entre l’art, la culture, la politique, qui est vraiment la raison d’être du Musée des beaux-arts du Canada , renchérit-il.

Publicité

Bien qu’installée à l’extérieur, l'œuvre aura droit à un espace pédagogique dans l’entrée du musée, afin d’accompagner le public dans sa compréhension de la démarche de Deanna Bowen.

Une entrevue vidéo avec l’artiste y sera notamment accessible, en plus des textes didactiques. Un code QR sera également disponible pour permettre aux gens d’accéder facilement aux ressources en ligne de retour devant l’installation.

Ça sera très facile [avec] tout le contenu dans le texte, tous les noms des personnes [car il y a] beaucoup d’images qui ne sont pas connues du tout , précise Jonathan Shaughnessy.

Un garçon au cœur d’une constellation

L’image d’un jeune garçon constitue le cœur des Canadiens noirs (après Cooke). Cette illustration accompagnait l’ odieux article The Black Canadian signé par Britton B. Cooke dans le magazine Maclean’s de novembre 1911. Dans cet article, Cooke s’opposait à l’immigration des Afro-Américains au Canada.

Ouvrir en mode plein écran L’image d’un jeune garçon constitue le cœur des «Canadiens noirs (après Cooke)». Photo : Avec la gracieuseté du Musée des beaux-arts du Canada / Deanna Bowen

[Ce garçon] était supposé refléter un genre de représentation de nous arrivant au Canada , évoque Deanna Bowen. Pour moi, il incarne la survivance. Nous sommes toujours ici. Il se tient debout, grand et en dialogue direct avec le Parlement.

À la gauche du garçon, le passé. À sa droite, l’avenir, qu’il semble embrasser du regard.

L’artiste a travaillé avec l’architecture du Musée et son œuvre se déroule de façon à se conclure sur une collection d’images plus grandes, plus proches du monde qui continue de se déployer .

Le vernissage des Canadiens noirs (après Cooke) aura officiellement lieu le 1er août prochain, Jour de l’émancipation que le pays souligne depuis 2021.