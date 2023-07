Trottinettes électriques sur les pistes cyclables : un comité de travail demandé

Le président de l’Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ), David Lecointre, qui est aussi directeur général de la Véloroute des Bleuets, demande à la ministre des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), Geneviève Guilbault, de mettre sur pied un comité de travail en vue de l’entrée en vigueur de l’autorisation pour les trottinettes électriques de circuler sur les pistes cyclables à partir du 20 juillet.

David Lecointre affirme avoir envoyé une lettre à la ministre pour lui demander de de procéder ainsi pour mieux appliquer ce nouveau décret. L’annonce de Québec a été faite le 6 juillet.

On veut que les gens puissent cohabiter de la bonne manière et rappelons-nous, les pistes cyclables, au départ, ou les réseaux cyclables, étaient prévus pour les cyclistes, les piétons, des joggeurs, a exposé David Lecointre en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. Au fur et à mesure des années, c'est un peu comme les centres de ski, on a eu des nouveaux usagers. On est content, on vit avec de l'argent public, il faut partager, il faut être inclusif, c'est correct, mais il faut que tout le monde puisse cohabiter en sécurité. C'est vraiment notre préoccupation numéro un.

Il dit toutefois ne pas avoir reçu de réponse du ministère.

Un projet pilote

Dès le 20 juillet, les trottinettes et autres petits véhicules électriques pourront circuler légalement sur les routes où la vitesse ne dépasse pas 50 kilomètres à l'heure et sur les pistes cyclables.

Le projet pilote d'une durée de trois ans vise à évaluer l'impact de ces appareils de transport sur la circulation.

Comme il l’avait mentionné dès l’annonce, David Lecointre a exposé les difficultés liées aux assureurs.

On ne peut pas accueillir des gens sans être assuré en responsabilité civile, ce serait totalement non professionnel, puis, ce serait dangereux pour nos organisations , a-t-il poursuivi.

Il explique avoir besoin de plus de temps puisqu’il faut notamment que les gestionnaires de pistes cyclables ajustent leur assurance de responsabilité civile.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de la Véloroute des Bleuets, David Lecointre, est également président de l’Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ). Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Le délai d’application l’a pris de court.

D'une part, on était surpris, a indiqué David Lecointre. On était un peu déçu, mais surtout, on était inquiet du très court délai qui était donné pour appliquer le décret. On n’avait pas été prévenu et on n’avait pas eu le temps de prévenir ni nos assureurs, ni nos MRC et municipalités partenaires qui sont responsables de la mise à jour des règlements municipaux de circulation et également de l'application sur leur territoire parce que nos réseaux cyclables, c'est des pistes cyclables, mais c'est aussi des chaussées , a mentionné aussi David Lecointre.

Une fois que les assurances seront acceptées, il faudra mettre à jour les règlements de pistes cyclables et ajuster les panneaux de signalisation.