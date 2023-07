L'armée russe est connue pour son goût du secret, mais depuis la rébellion avortée du groupe paramilitaire Wagner, les mystères qui l'entourent s'accumulent encore davantage. Entre rumeurs de purge, peur d'un second soulèvement et critiques acerbes, retour sur ce que nous savons à travers le destin de trois généraux.

Mais où est donc passé Sergueï Sourovikine?

Ouvrir en mode plein écran Sergueï Sourovikine est l'un des commandants emblématiques de l'intervention militaire russe en Ukraine. (Photo d'archives) Photo : via reuters / Agence de presse russe Sputnik

Réputé impitoyable, vétéran des brutales guerres de Tchétchénie (1999-2009) et de Syrie, Sergueï Sourovikine est l'un des commandants emblématiques de l'intervention militaire russe en Ukraine, qu'il a dirigée d'octobre 2022 à janvier 2023.

Publicité

Il est aussi considéré comme proche du patron de Wagner, Evguéni Prigojine, qui l'épargnait dans ses agressives vidéos visant l'état-major russe et qui a même dit voir en lui le seul homme portant l'étoile d'un général d'armée qui sait comment se battre .

Mais depuis l'échec de la rébellion, Sergueï Sourovikine a disparu.

Sa dernière apparition publique remonte à une vidéo, la nuit de la mutinerie, dans laquelle il exhorte, l'air contraint, les troupes de Wagner à abandonner. Il est en uniforme, mais sans épaulettes, certains observateurs y voyant le signe qu'il avait déjà été arrêté.

En effet, selon le New York Times, qui cite les services de renseignement américains, le général Sourovikine était au courant de la mutinerie. Le Kremlin, lui, dément ces propos et affirme que l'homme est officiellement toujours en poste. Mais les rumeurs les plus diverses circulent, de l'arrestation à la simple mise à pied.

Mercredi, le chef du Comité de défense de la Douma russe, Andreï Kartapolov, a relancé les conjectures en des termes énigmatiques : Sourovikine se repose, il est indisponible en ce moment , a-t-il affirmé.

Ivan Popov, réprimandé pour avoir évoqué des pertes?

Ouvrir en mode plein écran Le major-général Ivan Popov, le 9 juin 2023 Photo : via reuters / Ministère de la Défense de Russie

Dans un message audio révélé mercredi soir, le major-général Ivan Popov affirme avoir été suspendu de ses fonctions pour avoir alerté durement le haut commandement des difficultés rencontrées en Ukraine, notamment des lourdes pertes humaines et du manque de matériel de pointe.

Publicité

Les forces ukrainiennes n'ont pas pu percer de face notre armée, et nous avons été frappés par-derrière par notre chef principal, qui a lâchement décapité l'armée au moment le plus difficile , poursuit-il en semblant viser le chef d'état-major, le général Guerassimov.

Selon la chaîne Telegram Grey Zone, suivie par plus de 500 000 abonnés, celui-ci aurait en effet accusé Popov de désinformation et d'alarmisme en prenant connaissance du rapport.

Ivan Popov n'est pourtant pas n'importe qui : il dirige la 58e armée russe, considérée comme l'une des plus valables au combat et positionnée dans la région ukrainienne de Zaporijia, où elle subit la contre-offensive de Kiev.

Moscou n'apprécie pas de voir ce linge sale lavé en public. Initialement destiné à un bavardage privé de militaires, le message du général a été diffusé par un député, qui a été réprimandé par un responsable du parti Russie unie lui reprochant d'avoir transformé cette dispute en spectacle politique .

Oleg Tsokov, mort ou vivant?

Ouvrir en mode plein écran La télévision d'État russe et des blogueurs pro-Kremlin affirment que le lieutenant-général Oleg Tsokov est décédé dans une frappe ciblée le 11 juillet 2023, mais le Kremlin n'a pas encore confirmé cette information. (Photo d'archives) Photo : Kremlin.ru via Wikipédia

Le lieutenant-général Oleg Tsokov a-t-il été tué le 11 juillet par une frappe ukrainienne sur un hôtel éloigné du front, près de Berdiansk, ville occupée du sud de l'Ukraine?

Dans l'immédiat, il est peu probable que l'armée russe confirme cette mort, mais c'est ce qu'affirment la télévision publique russe et des blogueurs militaires pro-Kremlin, sources cruciales d'information sûre en l'absence de commentaires officiels de Moscou.

Ce nouveau décès d'un général, dans une frappe ciblée, a suscité une salve de critiques. C'est triste à dire, mais la qualité des renseignements de l'ennemi est supérieure à la nôtre , a commenté la chaîne Zapiski Veterana.

Le blogueur Rybar, suivi par 1,2 million d'abonnés, a quant à lui reproché vertement au haut commandement russe de ne rien faire, alors que l'existence de cellules dormantes renseignant Kiev depuis les territoires occupés et les capacités d'espionnage satellitaire des alliés occidentaux de l'Ukraine sont connues.