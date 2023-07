La Ville de Toronto ne pourra pas contribuer 100 000 $ à la contestation judiciaire de la loi 21, a déterminé un juge de la Cour supérieure de l’Ontario jeudi. Un résident francophone de la Ville Reine avait contesté la légalité de la contribution en 2022.

Dans sa décision, le juge William Chalmers a écrit que la partie du règlement municipal permettant la contribution financière n’avait pas de fonction municipale liée au bien-être de la population et qu’elle était donc annulée. Rien ne suggère que la loi 21 a un impact sur la capacité des Torontois à vivre ensemble , dit-il.

La loi 21 sur la laïcité de l'État, adoptée par l’Assemblée nationale en 2019, interdit à certaines personnes en position d’autorité, comme les enseignants, et les agents de la paix, de porter des signes religieux.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé en 2022 qu'Ottawa n'hésiterait pas à participer à une éventuelle contestation en Cour suprême de la loi 21. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

La loi a été contestée devant les tribunaux et se rendra fort probablement en Cour suprême, où Ottawa est prêt à intervenir. En 2021, le conseil municipal de Toronto a choisi de contribuer 100 000$ à la cause et a demandé à d’autres municipalités canadiennes de faire la même chose.

La Ville n’a toujours pas versé le montant.

En 2022, Louis Labrecque, un résident de la Ville de Toronto a alors poursuivi la Ville de Toronto, jugeant le soutien financier illégal. Il était appuyé par l’historien québécois Frédéric Bastien, qui est décédé au mois de mai à l’âge de 53 ans.

Des enjeux municipaux

Les pouvoirs de la Ville de Toronto en vertu de la Loi sur la cité de Toronto se limitent aux enjeux municipaux . Ceux-ci ne sont pas définis dans la loi, mais de manière générale, cela signifie qu’ils ont une fonction municipale , note le juge.

Une fonction municipale peut être la promotion de la santé, du bien-être ou de la bonne gouvernance de la municipalité, d’après la jurisprudence. Le plaignant prétendait dans sa poursuite que la contribution financière n’avait aucune fonction municipale.

Selon le juge, le règlement de la Ville de Toronto n’avait pas comme objectif le bien-être économique et social de ses résidents. La municipalité a excédé ses pouvoirs, indique la décision rendue jeudi.