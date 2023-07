Des acteurs s’unissent pour développer le créneau de la bioéconomie

Le Créneau d’excellence AgroBoréal et l'Alliance forêt boréale s’associent pour porter Bioéconomie 02.

Comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les secteurs agroalimentaire et forestier occupent une place prépondérante, les porteurs du projet croient fermement au potentiel de développement et à la création de retombées socio-économiques significatives. Dans un contexte de lutte aux changements climatiques, l’importance de trouver de nouvelles alternatives pour créer de l’énergie verte s’impose.

On a énormément de biomasse générée par les activités forestières ou agroalimentaires, mais on n'a jamais vraiment valorisé beaucoup. Ce que l’on faisait, souvent on les enfouissait ou on la brûlait dans des usines de cogénération, des systèmes de biomasse, etc. Mais il n’y a pas beaucoup de valeur ajoutée à ça. Nous on veut extraire plein de composés actifs qui existent là-dedans. Il y a des molécules qui peuvent avoir des propriétés anti-oxydantes ou anti-inflammatoires. La gamme de possibilités est quasi infinie , a expliqué le président du Créneau d’excellence AgroBoréal, Serge Harvey.

Le président a illustré son propos en parlant de l’écorce d’épinette noire, de laquelle on peut extraire de la taxifoline, un anti-inflammatoire très efficace. D’ailleurs, Serge Harvey rappelle que la tendance penche vers l’utilisation de produits naturels plutôt que ceux issus de chimie de synthèse pour répondre notamment aux besoins des domaines esthétique ou pharmaceutique. Les recherches menées à la vitrine technologique Biochar Boréalis à Mashteuiatsh ou celles du Centre de transformation et de valorisation de bioproduits sont d’autres exemples.

Qu’est-ce que la bioéconomie? C’est une économie qui utilise et valorise les ressources naturelles et renouvelables issues notamment des activités agricoles et forestières , a soutenu la directrice générale du Créneau d’excellence AgroBoréal, Isabelle T. Rivard, lors de la conférence de presse.

Portrait régional

Afin de créer un portrait régional comprenant les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités sur le territoire, une collecte de données a démarré en janvier dernier. Un plan d’actions sera par la suite élaboré. Toute la démarche sera présentée lors d’un forum, le 21 novembre prochain, au à l'hôtel Delta de Jonquière..

Publicité

Le développement de la bioéconomie va se faire sur une longue période. Je pense que c’est en s'assoyant ensemble qu’on va trouver des solutions pour développer cette nouvelle économie. Sans dire que nous sommes en avance, on démarre bien. Nous sommes dans les premiers à créer ce genre d'initiatives là. Je sais que sur la Côte-Nord il y a des projets également qui sont en train de se travailler. Mais au Québec, nous sommes dans les mieux placés , de soutenir le préfet de la MRC de Domaine-du-Roy et président de l’Alliance forêt boréale, Yanick Baillargeon.

Miser sur la bioéconomie, c’est diminuer notre dépendance aux ressources fossiles et lutter contre l’appauvrissement des écosystèmes tout en stimulant la croissance économique, dans le respect des principes du développement durable. On n’a pas vu ça souvent, une concertation d’une telle ampleur autour d’un projet dans la région de dire Serge Harvey, qui souhaite que cette démarche suscite l'enthousiasme de toutes les parties prenantes.

Hormis le Créneau d’excellence AgroBoréal et l’Alliance forêt boréale, des représentants de la MRC du Domaine-du-Roy, de Promotion Saguenay, de la MRC du Fjord-du-Saguenay, de la Corporation d'innovation et développement Alma - Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL), de la MRC de Maria-Chapdelaine, de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, des SADC , du Conseil québécois de développement durable et du Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec forment le comité de suivi du projet.