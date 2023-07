Angélique Kidjo reçoit le prix Nuits d’Afrique pour la francophonie

Au lendemain de sa prestation au Festival Nuits d’Afrique, la chanteuse franco-béninoise Angélique Kidjo se verra remettre jeudi le prix Nuits d’Afrique pour la francophonie lors d’une cérémonie protocolaire à l’hôtel de ville de Montréal.

Fière représentante du continent africain depuis 40 ans, Angélique Kidjo s’est démarquée avec sa voix puissante, sa production prolifique, ses prestations enflammées et ses nombreuses collaborations avec d’autres artistes, de Bono à John Legend en passant par Peter Gabriel et Alicia Keys.

Je suis vraiment émue de recevoir ce prix de la Francophonie qui est chère à mon cœur à Montréal, cette ville où je me sens si bien, comme à la maison , a affirmé Angélique Kidjo dans un communiqué.

Celle qui compte 16 albums solo a remporté de nombreux prix et récompenses, dont cinq prix Grammy. Compositrice et interprète, elle est reconnue à la fois pour ses multiples hymnes, tels que Adouma, Batonga et We We, et pour ses albums comme Oyo et Djin Djin.

Le prix Nuits d’Afrique pour la francophonie a été créé en 2016 à l’occasion du 30e anniversaire du festival. Il est décerné à un ou une artiste au rayonnement international, qui incarne une vision rassembleuse de la Francophonie et de la diversité des expressions culturelles de l’espace francophone international , détaille Nuits d’Afrique,

Depuis sa création, il a été remis à Manu Dibango (2016), à Amadou et Mariam (2017), à Sékouba Bambino (2018), à Salif Keita (2019) et à Tiken Jah Fakoly (2022), après deux années d’interruption en raison de la pandémie.