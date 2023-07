Des infirmiers recrutés à l’étranger en renfort en Outaouais

Nadjib Talbi, son épouse et ses trois petites filles, sont arrivés en Outaouais il y a dix mois. Ils ont quitté leur Algérie natale afin de commencer une nouvelle vie au Québec.

Un déménagement qui a été rendu possible grâce à un programme mis sur pied par le gouvernement du Québec pour recruter 1000 infirmières et infirmiers à l’étranger.

Depuis l'annonce du programme, en février 2022, près d'une cinquantaine d'infirmières et d'infirmiers ont posé leurs valises en Outaouais.

Ouvrir en mode plein écran Près d'une cinquantaine d'infirmières et d'infirmiers ont posé leurs valises en Outaouais depuis février 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Dans le cas de Nadjib Talbi, c’est l’un de ses amis qui lui a soufflé quelques mots sur l’opportunité.

L’homme compte à son actif plus de 20 ans d’expérience dans le domaine médical, tour à tour, en tant qu’infirmier auxiliaire, infirmier spécialisé puis, comme auxiliaire médical en anesthésie et réanimation. Par conséquent, moins d’une année a été nécessaire avant qu’il obtienne tous ses papiers pour immigrer avec sa famille au Québec.

À ses yeux, exercer sa profession au Canada, c’est un rêve devenu réalité .

Quand cette opportunité s’est présentée, je me suis dit : pourquoi ne pas aller à l’international, réussir à l’international, sortir du pays, faire une nouvelle expérience, un nouveau monde, de nouveaux hôpitaux, de nouveaux moyens? Et je suis là, aujourd’hui, pour relever ce défi , fait-il valoir.

Ouvrir en mode plein écran Nadjib Talbi, étudiant du programme de recrutement en Afrique francophone Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Conscient des différents problèmes qui existent dans le système de santé québécois, il préfère plutôt se montrer résilient et optimiste.

Là où j'étais, on faisait 72 heures, on faisait 48 heures, on faisait des 24 heures. L’horaire de 8 heures était l’horaire de repos chez nous. En quelque sorte, 8 heures, ce n’était rien du tout par rapport à ce qu’on faisait. Mais oui, on est là pour relever le défi, pour travailler, pour aider cette population qui nous a accueillis , explique-t-il.

Cependant, M. Talbi ne se voit pas comme un sauveur du système de santé québécois.

On ne va pas régler le problème de l’Outaouais, parce qu’on est une minorité, mais je me dis : est-ce que le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais ne pourrait pas, ou le gouvernement, faire plus d’efforts pour du recrutement? Parce qu’il y a beaucoup de monde qui veut venir ici au Canada, des infirmiers compétents qu’on a laissés derrière nous, c’étaient des collègues, mais qui n’ont pas eu cette chance , ajoute-t-il.

Une remise à niveau

Une fois en Outaouais, M. Talbi, à l’instar de tous les infirmiers recrutés ailleurs, doit suivre une formation de mise à niveau répartie sur 52 semaines. Parmi les cours, les étudiants apprennent le lexique et les expressions québécoises et les différentes pathologies que l’on rencontre le plus souvent au Québec, entre autres.

Au total, 1300 heures de formation sont offertes, dont 600 heures de stages dans les milieux hospitaliers en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

À la fin de la formation, tous les étudiants doivent réussir l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. On leur permet de travailler jusqu'à 20 heures par semaine comme préposés aux bénéficiaires durant leur formation.

Les candidats reçoivent une allocation de 500 $ par semaine pour la dure de la formation. Les frais de scolarité, les frais de demande d'équivalence à l'Ordre et le coût de la formation d'appoint sont tous couverts par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Un prérequis plus que nécessaire pour officiellement exercer la profession.

Ouvrir en mode plein écran Raissa Tcheutchoua Fotsing, étudiante du programme de recrutement en Afrique francophone Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

À la fin du parcours, les étudiants doivent s’engager et signer un contrat de travail de trois ans avec le CISSS de l’Outaouais. Une obligation que déplore Raissa Tcheutchoua Fotsing.

Comme M. Talbi, elle a été recrutée dans son pays d’origine, le Cameroun, et son arrivée au Canada, seule, n’a pas été simple.

Ça a été très difficile, parce que je ne connaissais personne ici , raconte-t-elle. Il y a certains [infirmiers d’ici] qui sont partis à cause des difficultés justement du CISSS de l’Outaouais. Ils se plaignent surtout du temps supplémentaire obligatoire.

Beaucoup des étudiants se laissent tenter par les conditions de travail de l’Ontario, explique Hélène Simard, conseillère pédagogique à la formation continue au CÉGEP de l’Outaouais.

À un certain moment-là, je pense que tout le monde voulait quitter [...] il y avait beaucoup de résistance, [les étudiants disaient :] "on s’en va, on sait qu’on gagne plus cher en Ontario". Mais, [ils ont] des années à donner ici au CISSS de l’Outaouais , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Hélène Simard, conseillère pédagogique à la formation continue au CÉGEP de l’Outaouais Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Selon les témoignages des deux infirmiers, l’accompagnement de Mme Simard a été déterminant dans leur décision de rester du côté québécois de la rivière des Outaouais.

Un chemin de croix avant d’être installé

Dans le cas de M. Talbi, il a appris à ses dépens que la pénurie d'infirmiers n’est pas la seule crise qui secoue l’Outaouais. Sa famille a également eu à composer avec la difficulté à se trouver un logement.

C’est vraiment un défi de trouver un logement ici, sachant qu’on n’a pas de relevé d’historique bancaire et on est nouveaux… C’est comme un poisson qui vivait dans un aquarium et qu’on jette à l’eau dans un océan , illustre-t-il.

En plus de ça, M. Talbi se souvient qu’il a dû attendre plus de six mois avant de trouver une garderie pour sa fille de quatre ans. Une situation qui a condamné ma femme à ne pas travailler , regrette-t-il.

À tout ceci, peuvent s’ajouter l'inaccessibilité à l'information et la solitude, raconte Mme Tcheutchoua Fotsing.

C’était un peu compliqué avec le CISSS de l'Outaouais. On n’a pas vraiment eu de suivi , dénote-t-elle.

L’agente de gestion du personnel du CISSS de l’Outaouais, Nadine Courchesne, reconnaît que ce n’est pas toujours évident pour ces nouveaux arrivants de s'intégrer et de trouver leurs repères. Mais, elle affirme que l’organisme public est à la recherche de solutions.

Mme Courchesne précise que plusieurs partenaires sont impliqués dans le processus. Elle annonce qu’un comité sera mis en place pour faciliter l’intégration et l'accompagnement des infirmiers.

On est à l’écoute de ces commentaires-là, on veut vraiment s’améliorer comme organisation, donc je pense que ça va être important d’aller voir les gens de la première cohorte puis qu’ils nous disent, qu’ils nous nomment vraiment qu’est-ce qu’ils ont vécu, qu’est-ce qui a bien été, mais aussi qu’est-ce qui n’a pas bien été parce qu’on a vraiment un souci de s’améliorer pour le futur explique-t-elle.

La première cohorte du programme de recrutement en Afrique francophone est arrivée le 1er octobre dernier. Elle comprenait 20 étudiants. Un deuxième groupe de 25 étudiants vient de commencer sa formation, le 19 juin.

Malgré les défis, M. Talbi et sa famille sont toujours sur un petit nuage et bien contents d’être dans la région.

La région de Gatineau est très belle, nos enfants s’épanouissent, nous aussi avec eux, et puis on espère être à la hauteur de nos espérances et des espérances de ceux qui nous ont fait confiance , dit-il en guise de conclusion.

Avec les informations de Laurie Trudel