Mort à Nicolet : 11 ans de prison pour Pascal Martel

Pascal Martel, un homme de Nicolet coupable de négligence criminelle causant la mort, d’acte de bestialité, de voies de fait causant des lésions, de voies de fait armées, d’outrage à un cadavre et de fraude de carte de crédit, écope d’une peine de 11 ans de pénitencier.

Je ne sais pas quel plaisir vous avez soutiré à faire ça à cette personne qui vous considérait comme un ami, mais c’est inhumain , a déclaré la juge Annie Vanasse qui a accepté la peine commune proposée par les deux parties.

Pascal Martel habitait avec la victime, Florent Dumas. En mai 2022, le corps de cet homme de 51 ayant une déficience intellectuelle a été retrouvé dans la cour de la résidence où ils habitaient. Le fils de Pascal Martel, Jason Martel, est aussi accusé dans cette affaire.

Je pense qu’il n’y a pas de mot pour qualifier ce que vous avez fait. C’est ignoble, sadique, abject, c’est le summum de la bassesse humaine.

Pascal Martel avait plaidé coupable en juin aux six accusations qui pesaient contre lui, un facteur qui peut être atténuant dans l’octroi d’une peine. Il a toutefois de nombreux antécédents pour recel, trafic de stupéfiants et voies de fait.

L'accusé, âgé de près de 50 ans, est resté impassible autant durant le prononcé de la peine que durant les témoignages.

Au cours de l’audience, jeudi, la Couronne a présenté des vidéos dans lesquelles on voit Pascal Martel humilier sa victime en le forçant à commettre des gestes sexuels combinés à des actes de bestialité.

Publicité

Des membres de la famille de la victime ont quitté la salle, incapable de poursuivre l’écoute de la vidéo.

Témoignage de soeurs de la victime

Françoise Dumas, la soeur de Florent Dumas qui est mort à la suite des sévices qu’il a subis, décrit son frère comme un homme charmant, serviable et bon vivant qui voulait simplement avoir une vie normale.

Elle affirme que son frère, le bébé de la famille de cinq enfants, vivait des jours heureux à Nicolet jusqu’à ce qu’il rencontre Pascal Martel.

L’accusé s’est fait passer pour un ami pour ensuite lui enlever sa dignité , a-t-elle lancé avec un mélange de sanglots et de colère.

Elle a ajouté qu’il lui a enlevé un être spécial à ses yeux et cher à son cœur précisant qu’aucune peine ne sera à la hauteur du mal qu’il a fait.

Publicité

Une autre soeur de la victime, Line Dumas, a comparé le sort subi par son frère à celui d’Aurore, l’enfant martyr et plus récemment à la fillette de Granby. Elle dit éprouver un mélange de la douleur, de la peine, de la rage et de l’incompréhension.

Line Dumas demandait une peine exemplaire pour Pascal Martel qu’elle qualifie de monstre parce que, selon elle, rien ne permet de croire qu’il ne recommencera pas à sa sortie de prison.

Avec les informations d’Amélie Desmarais