La MRC de La Mitis n’achètera pas le Parc du Mont-Comi

La MRC de La Mitis renonce à faire l'acquisition du Parc du Mont-Comi, situé à Saint-Donat. Selon le préfet, Bruno Paradis, la MRC n'arrive pas à s'entendre avec les propriétaires de la montagne, le Groupe Roussel.

M. Paradis indique qu'une entente de confidentialité l'empêche de révéler les détails qui ont poussé la MRC à prendre cette décision.

La MRC démontrait de l'intérêt pour son acquisition depuis 2020.

Le propriétaire du parc du Mont-Comi, Denis Roussel, confirme que la MRC s'est retirée des pourparlers.

Il ajoute que la firme-comptable Mallette a évalué la valeur du parc à plus de 5 millions de dollars.

Le prix a bougé un peu à la hausse et disons que, quand ça vaut plus cher un peu, c'est plus dur de négocier.