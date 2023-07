La Coalition des Services aériens et intervenants du Nord (CNASS) milite depuis mai dernier pour que des changements soient apportés aux nouvelles normes de repos des pilotes.

Transport Canada a annoncé en décembre 2022 une nouvelle législation qui régit le temps de repos attribué aux pilotes d’avion dans tout le pays.

Depuis l’établissement de cette nouvelle série de lois, les pilotes d’avion ont droit à au moins dix heures de repos en une journée.

Durant cette période de repos, ces derniers doivent obligatoirement se détendre pendant huit heures consécutives.

Le pilote a tout de même le droit de reporter un maximum de deux heures sur les dix qui lui sont attribuées au prochain jour s’il respecte quelques conditions.

Des régulations qui menacent les activités dans le Nord

Bien que cet ensemble de mesures soit avantageux dans certains cas, la CNASS affirme pour sa part qu’elles n’ont pas pris en compte les exploitants du Nord de l'Ontario.

Selon Bernard Gervais, consultant en aviation pour les associations de pourvoyeurs du Canada, la législation n’est pas assez flexible pour accommoder les différents types de transporteurs aériens.

Le service Air Canada, WestJet, ils ont des pilotes et ils ont des gens qui sont vraiment sur des horaires très précis. Transport Canada n’a pas ajouté de flexibilité dans les réglementations pour les exploitants d’un taxi aérien , indique-t-il.

Selon le consultant, cet ensemble de règlements pourrait entraîner un manque de services pour les compagnies de type touristique dans le Nord.

Si le pilote est à sa 7ème journée en devoir, puis il fait beau, c’est la seule journée, il ne pourra pas y aller.

M. Gervais note qu'à cela s'ajoute le manque de personnel dans le domaine de l’aviation dans les régions, alors que les pourvoyeurs devront augmenter de 30 % leurs effectifs de pilotes.

Ça veut dire que les compagnies doivent avoir un ou une autre pilote pour aller faire le travail qui se faisait normalement depuis des années avec toute la sécurité que ça avait , soutient M. Gervais.

Pour sa part, Sol Mamakwa, le député provincial néo-démocrate de Kiiwetinoong, a critiqué les effets que ces changements pourraient avoir sur les Premières Nations isolées dès l’annonce de ces nouvelles mesures.

Ces réglementations causent de graves préjudices aux communautés du Nord, en réduisant l’accès aux services essentiels et en retardant les évacuations pendant la saison des feux de forêt,

Plusieurs communautés autochtones ne sont pas reliés au réseau routier et l'avion est souvent le seul moyen de s'y rendre, en dehors de la saison des routes de glace, qui est d'ailleurs de plus en plus courte.

Un manque de collaboration

M. Mamakwa déplore le manque de collaboration du ministre fédéral des transports dans l’élaboration de cette législation.

Le ministre fédéral des Transports devrait travailler avec nous pour renforcer les services aériens vitaux pour les communautés du Nord et les communautés accessibles par avion explique-t-il dans le communiqué.

D’ailleurs, la coalition a publié en mai dernier une lettre ouverte qui comprenait un ensemble de recommandations qui mettent en lumière toutes les difficultés que peut causer la législation en vigueur.

Le groupe constitué d’organisations touristiques et de pourvoyeurs suggère de : donner à Transports Canada le temps d’évaluer plus en profondeur les répercussions de la réglementation; donner au ministère le temps de consulter adéquatement le secteur des services aériens du Nord et les intervenants sur les répercussions des modifications réglementaires; offrir des occasions d’explorer des options pour mieux atteindre les objectifs de sûreté.

Transport Canada n'a pas accordé d’entrevue, mais affirme dans une déclaration écrite reconnaître le rôle essentiel des compagnies aériennes du Nord pour relier les communautés éloignées et l’impact de la pandémie sur le secteur de l’aviation.

Le ministère soutient discuter avec des exploitants depuis 2018 pour répondre à leurs questions sur la mise en œuvre des nouvelles exigences.

Les compagnies souhaitant effectuer des vols qui diffèrent des nouvelles règles sont libres d’utiliser un système de gestion des risques liés à la fatigue.

Toutefois, le ministère doit en être avisé, ce qui donne lieu à trois ans pour élaborer un dossier de sécurité qui démontre qui peut gérer adéquatement la charge de travail des pilotes sans qu’elle soit supérieure à la limite des nouvelles normes.

La Coalition affirme pour sa part qu’elle n’a obtenu aucune réponse à ses requêtes depuis l’annonce.

Avec les informations de Chris St-Pierre