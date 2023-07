L’artiste originaire de Mani utenam, Matiu, lancera les festivités du Vieux-Quai en Fête jeudi soir à Sept-Îles. Koriass et DJ Champion fouleront ensuite la scène pour offrir des prestations aux festivaliers qui attendent cet événement année après année.

Pour l’auteur-compositeur-interprète innu, avoir l’opportunité d’être le premier artiste de la programmation du 29e festival du Vieux-Quai en Fête est un honneur. On est vraiment fébrile, on a pratiqué hier et on est vraiment crinqué. C'est vraiment super d’avoir un tel événement dans la ville , souligne-t-il en entrevue à Bonjour la Côte. Il y a une belle programmation et on est vraiment heureux d’être invité à jouer au festival.

Il promet au spectateur une performance rythmée et festive.

Ouvrir en mode plein écran Avec comme toile de fond la baie de Sept-Îles, un peu plus d’une dizaine de musiciens se produiront sur la scène Lotto-Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bénédicte Filippi

Il ajoute que l'événement a une place importante dans son cœur. Je connais le festival depuis que je suis jeune, j’ai joué moi aussi dans les jeux gonflables du festival quand j’étais petit. Le Vieux-Quai est un événement qui permet de rassembler les jeunes et les moins jeunes , mentionne l'artiste.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste originaire de la Côte-Nord brisera la glace lors de la première soirée du Vieux-Quai en Fête. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

Avec comme toile de fond la baie de Sept-Îles, un peu plus d’une dizaine de musiciens se produiront sur la scène Lotto-Québec, au plus grand bonheur des festivaliers.

Ben Touzel, Les Gars du Nord, Vulgaire Machin et Killing Daisies se partageront la scène vendredi. Samedi, Bleu Jeans Bleu, France d’Amour, et en clôture, le duo Pépé et Sara viendront faire danser les spectateurs.

Matiu au Vieux-Quai en Fête.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Matiu au Vieux-Quai en Fête ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Matiu au Vieux-Quai en Fête. 6 minutes 53 secondes) Durée de 6 minutes 53 secondes 6:53

Québec soutient le Vieux-Quai en Fête

Par ailleurs, l’organisation du Vieux-Quai recevra une subvention du gouvernement provincial de 15 000 $.

Publicité

Cette aide financière s’inscrit dans le cadre du programme d’aide financière aux festivals et aux événements touristiques du gouvernement provincial.

La ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, ainsi que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en ont fait l’annonce conjointement jeudi matin.

Cette année, le coordonnateur de l’événement, Christophe James, estime le budget total à 390 000 $. Il s’agit d’un montant supérieur à celui des années précédentes.

Il indique avoir augmenté les dépenses afin de bonifier la zone familiale sur le site. En collaboration avec l’organisme À La Source Sept-Îles et Port-Cartier, le festival proposera un espace fermé avec des installations adaptées pour les parents qui souhaitent prendre soin de leur bébé.

Le Vieux-Quai en Fête se tient du 13 au 15 juillet.

Avec les informations d'Elia Rousseau