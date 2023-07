Tempête Fiona : une sinistrée n’en peut plus d’attendre l’aide financière à l’Î.-P.-É.

Une résidente de la région de Rustico à l’Île-du-Prince-Édouard, Cheryl Dalziel, est frustrée, car elle n’a pas encore reçu d’aide financière pour les dégâts causés par la tempête Fiona l’automne dernier.

Elle dit attendre une indemnité du programme provincial d'aide en cas de catastrophe. Elle espère obtenir 5000 $, ce qui l’aiderait à payer le nettoyage de sa propriété, le retrait des souches des arbres renversés et la réparation de la pelouse, notamment.

Le but du programme est d’aider les particuliers et les familles à payer les coûts de réparation ou de remplacement des biens de base non assurables et essentiels en raison de catastrophes, explique le gouvernement sur son site web.

Cheryl Dalziel explique qu’environ 25 arbres sont tombés sur son terrain, ce qui a endommagé la pelouse autour de sa maison. Elle juge que les ornières et les trous ainsi créés sont dangereux. La cheminée de sa maison est aussi endommagée. C’est stressant , souligne-t-elle.

Je me sens comme si je subissais Fiona encore, encore et encore.

Mme Dalziel a fait une demande au programme d’aide en janvier, mais elle a dû attendre en avril pour prendre des photos des dégâts et obtenir des estimations des coûts. Elle dit que sa demande est toujours en cours de traitement trois mois après avoir soumis ces documents.

Publicité

Elle ajoute qu’elle a déjà payé 2000 $ pour certains travaux et qu’elle attend qu’un autre entrepreneur fasse d’autres travaux.

Des centaines de demandes en attente

Les autorités provinciales disent qu’elles ont approuvé 614 demandes à ce programme pour une somme totale de 2,9 millions de dollars. Elles ont reçu 3000 demandes en tout, dont certaines qui ont été retirées ou rejetées parce qu’elles étaient des doublons ou jugées inadmissibles.

Un porte-parole indique que 850 demandes font l’objet d’un examen à l’heure actuelle.

Ouvrir en mode plein écran L'un des arbres renversés par la tempête Fiona sur la pelouse de Cheryl Dalziel en septembre 2022. Photo : Gracieuseté/Cheryl Dalziel

Le député libéral d’O'Leary-Inverness, Robert Henderson, dit recevoir des appels de gens inquiets au sujet de leur demande d’aide financière. Il affirme que la Croix-Rouge canadienne a reçu 1,5 million de dollars pour administrer le programme.

Publicité

Le processus semble plutôt long. Je pense que le gouvernement aurait pu administrer le programme lui-même plus rapidement , estime Robert Henderson.

La Croix-Rouge dit travailler aussi vite que possible

Il est important de soumettre avec sa demande tous les documents nécessaires, rappelle Dan Bedell, porte-parole de la Croix-Rouge en Atlantique.

Lorsque la demande est bien préparée, le paiement est habituellement versé en quelques semaines, selon lui.

Normalement, le temps de traitement n’est pas si long, à moins qu’il y ait des facteurs qui compliquent les choses , affirme Dan Bedell. Nous traitons les demandes aussi vite que possible.

Chaque sinistré déclare des dommages et des coûts différents ou des travaux différents à effectuer et il faut chaque fois documenter et vérifier le tout, explique M. Bedell.

Il ajoute que la pénurie de main-d'œuvre pour effectuer les travaux chez les sinistrés est l’une des principales causes qui retardent la soumission nécessaire des reçus au programme d'aide.

D’après un reportage de Laura Meader, de CBC