Le second golfeur frappé par la foudre à Nepean est mort

Le second golfeur frappé par la foudre à Nepean, fin juin, a succombé à ses blessures.

La mort de Justin Newsom a été confirmée à Radio-Canada par le Bureau du coroner en chef et Service de médecine légale de l’Ontario, jeudi matin.

L’incident est survenu le 26 juin dernier sur un terrain de golf situé sur le chemin Old Carp, dans le secteur de Kanata, à Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée du club de golf Loch March, à Kanata (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / David Bates

Les ambulanciers paramédicaux s’étaient rendus sur place où deux hommes adultes avaient été pris en charge et conduits à l’hôpital avec de graves blessures qui mettent leur vie en danger , avait précisé le Service de police d’Ottawa (SPO).

La mort d’un des deux golfeurs, Jesse Hawkins, avait déjà été annoncée le 29 juin.

Une enquête du Bureau du coroner en chef et Service de médecine légale de l’Ontario est en cours pour déterminer les conditions dans lesquelles cet accident a eu lieu.

Des funérailles le 21 juillet