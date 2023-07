La maison de l'homme qui a déversé des débris sur une murale en hommage aux femmes et filles autochtones disparues et assassinées à la décharge du chemin Brady a été prise pour cible par des manifestants.

Ces derniers se sont réunis devant sa maison et ont déversé de la boue et d’autres déchets sur sa propriété à Winnipeg, mercredi soir. Ils ont aussi couvert sa porte et sa clôture d'empreintes de mains rouges.

Après un certain temps, Kyle Klochko est sorti de chez lui pour s'adresser aux manifestants. Il affirme qu'il s'est excusé et qu'il regrette son geste.

Dimanche, Kyle Klochko s'est rendu à la décharge du chemin Brady pour y déverser des déchets. Il affirme qu’il ne savait pas qu'une manifestation était en cours et qu'il était irrité de ne pas pouvoir accéder au dépotoir.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants enlèvent la terre et des débris déversés sur une peinture de robe rouge au sol. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

J’ai laissé ma colère prendre le dessus et quand j’ai vu les manifestants, je voulais qu’ils soient aussi fâchés que je l’étais à ce moment-là , soutient-il.

Je ne voulais pas être irrespectueux, mais j’étais fâché de ne pas pouvoir me débarrasser de mes déchets.

Après l'incident dimanche, les manifestants présents à la décharge du chemin Brady ont remarqué que les débris contenaient du bois de cèdre. Ils ont donc décidé de les réarranger autour de la murale, puisque ce bois agit comme une forme de protection et un outil de guérison , selon eux.

Mardi, la Ville de Winnipeg a déposé une demande d'injonction devant la Cour du Banc du Roi pour faire partir un groupe de manifestants qui bloquent l'accès à une décharge de Winnipeg depuis plusieurs jours.

La Ville se dit notamment préoccupée par des risques environnementaux et de sécurité ainsi que par des pertes financières.

La cour entend la demande jeudi.