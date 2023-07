Duravit investit 90 millions à Matane

C'est confirmé. Le fabricant mondial d'équipement de salle de bain en céramique haut de gamme, Duravit, a officiellement lancé la construction de sa première usine en Amérique du Nord.

L’usine de Matane devrait entrer en production en 2025. Duravit estime qu’elle comptera 240 travailleurs lorsqu’elle fonctionnera à plein régime. Ce sera la première usine carboneutre au monde dans ce domaine.

Afin de souligner l'importance de cette annonce pour l'entreprise, le grand PDG de Duravit Stéphan Tahy était à Matane, jeudi, en compagnie du directeur de Duravit Canada, Christian Gilles.

La Ville de Matane et la ville où sont situées les installations de Duravit, en Allemagne se trouvent au même degré de latitude, mais ce n'est pas pour cette raison que l'entreprise a choisi Matane pour une première percée sur le marché américain.

Duravit évoque trois raisons.

La première est sans contredit la proximité du port de Matane.

L'entreprise allemande, Duravit, qui œuvre dans la fabrication d'équipements de salle de bain haut de gamme, s'installe à Matane.

L’usine sera en effet construite sur le terrain de l’ancienne cartonnerie Rocktenn, situé à quelques encablures du port en eaux profondes de Matane. Le terrain a d’ailleurs été acquis par la Ville de Matane qui était en démarchage depuis plusieurs années pour un investisseur prêt à le revaloriser.

La Ville misait d'ailleurs beaucoup sur ses installations portuaires. Elles sont maintenant propriétés de Québec qui prévoit y investir plus de 80 M$ dans les prochaines années pour le remettre à neuf.

Cet atout n’est pas sans lien avec le second. Pour fabriquer ses accessoires de salle de bain, Duravit aura besoin de matériaux qui proviennent principalement du Labrador. La proximité du port permettra de recevoir rapidement les matériaux.

Enfin, le dernier élément qui a fait pencher Duravit pour le Québec est son hydroélectricité.

Duravit installera à Matane un four tunnel électrique ce qui, comparativement à un four conventionnel au gaz naturel, permettra de réduire la production de CO2 d’environ 9000 tonnes par an.

Le four électrique, d'une longueur d'environ 100 mètres, devrait être capable de cuire 600 pièces de céramique par jour.

Duravit prévoit que l’usine produira 450 000 pièces de céramique annuellement.

La multinationale ajoute que la proximité de sa source d’approvisionnement ainsi que le transport maritime lui permettra de réduire ses GES de 2000 tonnes par année.

L'annonce s'est faite en présence de nombreux dignitaires dont la ministre responsable de Développement économique Canada pour le Québec, Pascale St-Onge, le ministre fédéral de l’Industrie, François-Philippe Champagne et le président d’Investissement Québec international, Hubert Bolduc.

Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec en studio à Matane pour parler de l'arrivée en Amérique du Nord de l'entreprise allemande Duravit.

Le ministre québécois délégué à l’Économie, Christopher Skeete, n'a pas pu être présent. Son avion n'a pas pu atterrir en raison de l'épais brouillard qui couvre la région.

Pour financer le projet, Développement économique Canada a consenti une contribution remboursable de 19 M$, Investissement Québec accorde pour sa part un prêt de 11 M$ à l’entreprise allemande.