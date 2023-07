Le parcours cinématographique de Denys Arcand s’étend sur plusieurs décennies. Son œuvre, tant documentaire que de fiction, n’a cessé d’observer l’universel par le biais de l’évolution de la société québécoise comme le soulignent nos archives.

Denys Arcand atteint des sommets

Denys Arcand, c’est le seul cinéaste québécois qui a un vrai succès international. Il n’y a personne qui a atteint ça. Son audience est internationale et il joue la carte internationale.

4:58 Le Téléjournal/Le Point, 12 mai 2000

Cette analyse de Pierre Véronneau de la Cinémathèque québécoise, que l’on peut entendre dans ce reportage biographique présenté au Téléjournal/Le Point du 12 mai 2000, rappelle que l’œuvre de Denys Arcand est parmi les plus importantes du cinéma canadien du 20e siècle.

Réjeanne Padovani, Le confort et l’indifférence, Le déclin de l’empire américain, Jésus de Montréal, sont en effet des films incontournables du cinéma canadien du 20e siècle.

Capter les valeurs universelles du Québec

Né en 1941, Denys Arcand s’inscrit à des études en histoire à l’Université de Montréal au début des années 1960. Cette formation le marque profondément.

Ses documentaires et ses œuvres de fiction sont naturellement imprégnés par les enjeux et les mutations qui façonnent la société québécoise depuis l'avènement de la Révolution tranquille.

Son regard sur la question du nationalisme et identitaire du Québec, par exemple, domine une partie de sa filmographie.

Mais l’œil de Denys Arcand ne s’arrête pas qu’à l’évolution du Québec. Certains sujets l’amènent vers l’universel.

Denys Arcand, critique du capitalisme

C’est un film qui a été très important pour moi. C’est un film qui traite d’un sujet qu’on ne voit presque jamais au cinéma, à savoir la condition ouvrière.

2:54 Le Téléjournal/Montréal, 21 octobre 2004

Le 21 octobre 2004, durant le Téléjournal/Montréal, le journaliste Claude Deschênes interviewe Denys Arcand à l’occasion de la présentation, par l’Office national du film du Canada (ONF), d’un coffret rassemblant ses films documentaires.

Parmi ces documentaires se trouve On est au coton qui avait été censuré à sa sortie en 1970 par ce même ONF.

Le documentaire, rappellent Claude Deschênes et Denys Arcand, scrute le capitalisme sauvage pratiqué dans une usine montréalaise, la Dominion Textile, et son impact sur les conditions de travail des ouvriers.

La version intégrale de trois heures, poursuit Denys Arcand, inclut maintenant la participation du président de la Dominion Textile, Monsieur King, qui avait été initialement retranchée.

Le temps a permis de constater que ce patron n’était pas un homme méchant, précise Denys Arcand.

Il était pris dans les multiples contradictions de la mondialisation et d’un secteur économique en plein déclin au Québec, conclut le cinéaste.

Denys Arcand, la solitude et l’amitié

11:16 En tête, 30 mai 1986

Le 30 mai 1986, l’animatrice de l’émission En tête, Denise Bombardier, propose une remarquable entrevue avec Denys Arcand dans la foulée de l’énorme succès que provoque la sortie de son film Le déclin de l’empire américain.

Là encore, l’optique de cette œuvre est à la fois québécoise et universelle.

Ce film, tourné quelques années après le rejet de la souveraineté du Québec lors du référendum de 1980, examine la perte de valeurs et le vide du milieu intellectuel montréalais dans lequel vit le cinéaste.

Mais c’est aussi un film sur la solitude, s’entendent Denise Bombardier et Denys Arcand.

Cette immense solitude est compensée par la tendresse et l’amitié que les personnages se montrent les uns les autres en dépit de tout.

Tout cela se déroule dans une époque qui annonce la fin d’un empire, voire d’une civilisation, ajoute le cinéaste.

Denys Arcand et l’aide médicale à mourir

En 2003, Denys Arcand présente le film Les invasions barbares qui connaît un grand succès.

On retrouve dans ce film plusieurs des mêmes personnages qui peuplaient Le déclin de l’empire américain.

Mais dans Les invasions barbares émerge une situation extrêmement controversée, voire taboue, à travers le monde moderne.

A-t-on le droit de décider, comme Rémy dans ce film, souffrant d’une maladie incurable ou extrêmement douloureuse, du moment de sa mort et de la manière dont on va mettre fin à ses jours?

9:45 Second regard, 13 décembre 2015

Le 13 décembre 2015, l’animateur de l’émission Second regard, Alain Crevier, interviewe Denys Arcand sur ce thème de l’aide médicale à mourir.

L’acceptation de l’aide médicale à mourir est peut-être une des dernières avancées du combat pour la liberté individuelle, au même titre que la lutte des femmes pour le droit à l’avortement, soutient l’artiste.

L’idée que le moment et la manière dont on meurt ne nous appartiennent pas est une conception médiévale de la fin de vie, affirme Denys Arcand.

Choisir quand et comment on va mettre fin à ses jours est un acte de responsabilité et de liberté qui relève de la modernité.

Plusieurs affirment que c’est instructif, voire enrichissant, que de voir mourir quelqu’un.

J’ai assisté à la mort de plusieurs personnes et je n’en ai jamais rien appris, révèle le cinéaste.

Alain Crevier se demande si Denys Arcand pressentait en 2003 que les Québécois étaient prêts à débattre de l’aide médicale à mourir?

L’élément déclencheur semble venir des baby-boomers qui semblent ne pas tolérer que la mort soit parfois si dégueulasse, observe l’animateur.

Il y avait un contexte propre au Québec, répond le cinéaste.

La génération des baby-boomers nous a débarrassé de la chape de plomb qu’imposait ici l’Église catholique.

En 2014 et 2016, l’Assemblée nationale du Québec et le Parlement du Canada adopteront des lois sur les soins de fin de vie qui balisent, entre autres, l'aide médicale à mourir.