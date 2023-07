Une dangereuse canicule frappe le sud-ouest des États-Unis

Après un hiver historiquement humide et un printemps nuageux, l'été californien battait son plein jeudi, alors que la vague de chaleur qui frappe une grande partie du sud-ouest des États-Unis apporte des températures élevées et un risque accru d'incendies de forêt.

Des conditions caniculaires se développeront vendredi et tout au long du week-end dans le centre et le sud de la Californie, où de nombreux habitants doivent se préparer à affronter les températures les plus chaudes de l'année, a averti le service météorologique national.

Les températures maximales à la mi-journée devraient être supérieures à 38 degrés Celsius, et les zones désertiques pourraient friser les 50 degrés, selon les prévisionnistes. Peu de répit est attendu pour la nuit, où les températures pourraient avoisiner 26,6 degrés. Une veille de chaleur excessive était en vigueur jusqu'à dimanche pour les comtés de Los Angeles, Ventura, Santa Barbara et San Luis Obispo.

Ce n'est pas le moment de faire des randonnées ou de rester dehors pendant de longues périodes , a déclaré le bureau du service météorologique de Los Angeles sur Twitter. Si vous devez travailler à l'extérieur, décalez vos horaires au début de la matinée, faites des pauses fréquentes et hydratez-vous!

Il a été rappelé aux employeurs qu'ils devaient respecter les réglementations exigeant que les travailleurs en extérieur aient de l'eau, de l'ombre et des pauses régulières pour se rafraîchir. L'État effectuera des contrôles ponctuels sur les sites de travail pour s'assurer que les règles sont respectées, a prévenu Jeff Killip, de la division de la sécurité et de la santé au travail.

Ouvrir en mode plein écran Une fillette de 9 ans tente de se rafraîchir dans des jeux d'eau, à New Bedford, au Massachusetts. Photo : Associated Press / Peter Pereira

Aux États-Unis, plus de 111 millions de personnes étaient sous le coup d'avis, de veilles et d'avertissements de chaleur extrême, principalement dans le sud-ouest, a indiqué mercredi le service météorologique national.

Selon les prévisionnistes, cette vague de chaleur de longue durée est extrêmement dangereuse, en particulier pour les personnes âgées, les sans-abri et les autres populations vulnérables. La chaleur pourrait persister jusqu'à la semaine prochaine alors qu'un dôme de haute pression se déplace vers l'ouest depuis le Texas. En Arizona, les températures ont atteint 43,3 degrés pendant plus d'une douzaine de jours consécutifs.

Les courses de chevaux ont été annulées à la foire de l'État de Californie, près de la capitale, pour des raisons de sécurité des animaux.

Ouvrir en mode plein écran Phoenix, en Arizona, est actuellement la grande ville la plus chaude des États-Unis, avec des températures avoisinant les 45 degrés Celsius. Photo : Associated Press / Matt York

Des incendies éclatent dans tout l'État

Pendant ce temps, la saison des incendies de forêt en Californie s'intensifie dans un contexte de chaleur et de sécheresse, avec une série de feux qui ont éclaté dans tout l'État cette semaine, a déclaré le secrétaire de l'Agence des ressources naturelles, Wade Crowfoot.

À mesure que nous avançons dans l'été et que la végétation qui a poussé pendant le printemps humide se dessèche, nous constatons une augmentation de l'activité des feux de forêt , a expliqué M. Crowfoot mercredi lors d'un point de presse.

Il a ajouté que le changement climatique mondial amplifiait les vagues de chaleur. La Californie a mis en place un plan d'action contre les chaleurs extrêmes de 400 millions de dollars américains afin de protéger les travailleurs, de soutenir les communautés vulnérables et d'aider les collectivités locales à ouvrir des centres de rafraîchissement.

Les autorités ont assuré que le réseau électrique de l'État, qui a été mis à rude épreuve au point de provoquer des pannes généralisées ces dernières années, a été renforcé et devrait être en mesure de résister à la vague de chaleur.

Le California Independent System Operator (Cal ISO), qui gère le réseau électrique, a déclaré que la capacité de stockage des batteries avait atteint 5600 mégawatts le 1er juillet, soit suffisamment pour alimenter plus de 3,8 millions de foyers pendant quatre heures avant d'être rechargées.