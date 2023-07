Veille de tornade en Mauricie et au Centre-du-Québec

Environnement Canada a publié jeudi matin à 10 h une veille de tornade pour la Mauricie et le Centre-du-Québec.

L’agence gouvernementale ne précise pas à quel moment ce phénomène pourrait survenir sur le territoire, mais l’alerte est en vigueur jusqu’à nouvel ordre pour le reste de la journée.

Une veille de tornade est émise lorsque les conditions atmosphériques sont propices à la formation d'orages pouvant produire des tornades , précise Environnement Canada.

En cas de tornade, voici les conseils d’Environnement Canada :

Rentrez à l'intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs, comme dans un sous-sol, une salle de bain, une cage d'escalier ou un garde-robe intérieur. Si vous vous trouvez dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire, réfugiez-vous dans un bâtiment solide si vous le pouvez. En dernier ressort, couchez-vous sur le sol dans un endroit bas et protégez votre tête des objets projetés.