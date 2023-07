Difficile de se débarrasser de son vieux piano

De plus en plus de personnes veulent se débarrasser de leurs vieux pianos, mais elles trouvent difficilement des preneurs.

Jenna Warriner, une Manitobaine, a dû désassembler son piano après avoir essayé de s’en débarrasser pendant près de deux ans.

Le piano fait partie des accessoires inclus dans l’achat de sa maison. Jenna Warriner ne jouait plus l’instrument et il prenait beaucoup de place. Elle s’était initialement donné un an pour lui trouver une nouvelle maison.

Nous l’avons mis en vente à plusieurs endroits. J’ai même contacté un antiquaire, car c’est un bel instrument, qui date de 1921 et est fabriqué au Canada.

Elle a aussi écrit à des écoles et des églises et l’a mis sur marketplace plusieurs fois.

Nous en avons parlé à tous nos amis. On a vraiment essayé de lui trouver une maison, mais on ne trouvait personne.

Elle a même ironiquement présenté son piano comme une étagère sur Marketplace.

Le haut de l’étagère fonctionne très bien et peut garder beaucoup d’objets. Le centre est un peu bruyant. Elle vient du Canada et a été construite en 1921. Pour une raison inconnue, elle pèse 200 kg .

Plusieurs personnes ont répondu à son humour, mais personne ne voulait prendre le piano en question.

Après une longue et vaine attente, Jenna Warriner et son partenaire ont eu l’idée de démonter l‘instrument de musique. Pendant deux jours, ils ont dévissé toutes les cordes au point d’abîmer plusieurs mèches dans le processus.

Ils ont conservé une partie du bois pour en faire des étagères et d’autres parties ont servi à d’autres choses.

Malgré tout, Jenna Warriner a ressenti un sentiment de perte.

Je me suis effondrée en pleurs. J’avais l’impression d’avoir tué quelqu’un. C’était tellement triste. C’est comme des reliques d’un ancien temps.

Jenna Warriner se remémore un temps où toutes les écoles, maisons et églises avaient des pianos.

Une réalité courante

Au cours des trois dernières années, le propriétaire de l’entreprise Piano Movers Winnipeg, Martin Winiarski a reçu près de 135 pianos qui devaient atterrir dans les dépotoirs. Il a pu en vendre certains, et il en a donné une trentaine aux organismes de charité. Mais il a dû en détruire près de 65.

La première fois c’est difficile, mais c’est surtout difficile pour ceux qui doivent se débarrasser de leur piano.

Dans son commerce, il essaie de préserver le plus de pianos possible.

Selon M. Winiarski, les gens se débarrassent de leurs pianos parce qu’ils doivent déménager, qu’ils ne trouvent pas preneurs ou parce qu’ils sont trop vieux et nécessitent un coût important de réparation.

J'ai déjà eu affaire à des pianos très sentimentaux, qui appartenaient à une famille depuis 80 ans et celle-ci devrait déménager dans une maison de retraite... C'est difficile, mais c'est une réalité de la vie. Il n'avait personne à qui le donner , dit-il.

Alors qu’il a détruit de nombreux pianos, Martin Winiarski est devenu moins sensible à leur destruction

C’est dommage , dit-il.

Je pleure presque à chaque fois. C’est triste de briser quelque chose d’historique, qui a peut-être amené beaucoup de joie dans la vie des gens.

Avec les informations de Janice Moeller