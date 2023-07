Pornographie par intelligence artificielle : « une bombe à retardement »

Les hypertrucages par intelligence artificielle, comme ceux utilisés pour contrefaire la voix de journalistes de Radio-Canada, ont envahi un autre terrain de jeu : la pornographie.

Car comme le veut la règle 34, une loi tacite chez les geeks du monde entier, « si ça existe, il y en a une version porno ».

Une technologie plus accessible que jamais

Apparue il y a une dizaine d'années, la technologie d’hypertrucage n’a jamais cessé de se perfectionner, à un rythme toujours plus effréné, c’était de mois en mois, puis de semaine en semaine, maintenant c’est de jour en jour , constate l’artiste visuel torontois Wilfred Lee, lui-même adepte de l’intelligence artificielle dans son œuvre.

La production de vidéos hypertruquées (deepfake) est grandement simplifiée par l'intelligence artificielle. Photo : iStock

Cette accélération s'explique par l’intelligence artificielle générative : des algorithmes d'apprentissage profond capables de générer des contenus audios et vidéos.

Surtout, nul besoin d’être diplômé en production numérique.

Quelques bases, un appétit pour la chose et un esprit malveillant suffisent dorénavant à générer une vidéo convaincante à partir du visage de femmes ou d'hommes qui n'ont pourtant jamais participé à de tels tournages, expliquent les spécialistes.

Vasileia Karasavva affirme qu'il y a toujours deux victimes dans ces hypertrucages : celle dont on a utilisé le visage et celle dont les images du corps sont exploitées. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Vasileia Karasavva

Là encore, la facilité d’accès est à blâmer.

Il fallait auparavant nourrir l’intelligence artificielle avec une grande quantité de matière, mais certains programmes peuvent maintenant scanner vos réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, pour prélever du contenu que vous avez vous-même créé et qui est considéré comme de meilleure qualité par les algorithmes , explique Vasileia Karasavva, chercheuse spécialisée dans les interactions numériques agressives à l'Université de la Colombie-Britannique.

Cette facilité de production augmente le risque d’utilisation d’hypertrucage. Désormais, l’utilisation des réseaux sociaux pour se mettre en valeur peut être détournée par une personne malveillante.

Ce qui fait de nous tous, des victimes potentielles.

Un trucage, deux victimes

Depuis quelques mois circulent des vidéos générées par intelligence artificielle où le visage, souvent féminin, est incrusté dans des séquences de films pour adultes.

Et ce n’est pas l’apanage d’amoureux éconduits ou d’ex-compagnons jaloux comme on pourrait le croire , évacue Vasileia Karasavva. Même si les premières vidéos étaient hébergées sur un site web au nom peu équivoque : my cheating ex, qu'on pourrait traduire par mon ex infidèle .

Il y a généralement deux victimes : la personne dont le visage est utilisé, mais il y a aussi le corps, souvent, celui d'une travailleuse du sexe. Et la loi ne prend en compte que le visage.

En théorie, tout internaute avec suffisamment de contenu en ligne pourrait voir son image détournée dans une vidéo pornographique.

Le contenu de ces vidéos hypertruquées peut varier grandement et représenter des scènes pornographiques plus classiques à d’autres qui superposent une image sur un corps de personnage d’animé japonais.

Une justice à la traîne

Le droit n'évolue généralement pas à la même vitesse que la technologie , affirme Me Pablo Tseng, qui officie au civil en Colombie-Britannique.

Bien qu'il n'existe pas de loi spécifique aux hypertrucages, selon les circonstances, un certain nombre d'infractions prévues par le Code criminel pourraient s'appliquer dans un scénario d'intelligence artificielle d’hypertrucage (deepfake), notamment la personnification (fraude d'identité - articles 402.2 et 403), la diffamation (articles 298-302) et la pornographie juvénile (article 163.1) , indique un porte-parole du ministère de la Justice.

La production de vidéo truquée malveillante n'est pas un crime en soi, mais elle n'est pas à l'abri de la justice pour autant.

Charge donc au juge de piocher dans le panel de possibilités, au cas par cas, en l’absence de charge spécifique sur la production de vidéos pornographiques hypertruquées.

Lorsqu’il s’agit d’hypertrucage, légalement, il n’y a pas de solution miracle pour toutes les victimes , conclut Me Tseng.

Comme nombre de ses collègues, il dit attendre l’affaire qui servira de jurisprudence au criminel.

Inquiétude grandissante chez les intervenants auprès des victimes juvéniles

En avril dernier, un premier cas arrive devant la justice canadienne.

Le Sherbrookois Steven Larouche est condamné à 8 ans de prison pour production de pornographie juvénile par l’entremise de technologies d’hypertrucage.

Dans sa décision écrite, le juge de la Cour supérieure du Québec, Benoît Gagnon, tire la sonnette d’alarme : Ce type de logiciel permet de commettre des crimes qui pourraient mettre en cause virtuellement tous les enfants de nos communautés.

Le sentiment d’urgence est général.

Ça s’en vient , résume le Caporal Philippe Gravel, de l'équipe des technologies du centre national contre l'exploitation des enfants de la GRC , qui craint un afflux de quantité plus que de qualité .

Pour René Morin, n'importe quel enfant peut se retrouver dans ce genre de matériel et les parents doivent donc être vigilants. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de René Morin

Une bombe à retardement dont René Morin, du Centre canadien de la protection de l’enfance (CCPE), entend le cliquetis du compteur à rebours.

Avec son organisation, ils sont en première ligne du combat contre le contenu pédocriminel en ligne et ont mis au point un outil de détection et de demande de suppression, le projet Arachnid.

Lancé il y a 5 ans à Winnipeg, c’est désormais un réseau mondial présent dans 13 pays pour participer à l’effort de classification des images . Ils répondent à des signalements de parents et font eux-mêmes un travail de veille, qu’ils mettent ensuite à la disposition des autorités, au Canada et dans le monde, dont Interpol.

Au fédéral, le ministère de la Justice prépare un projet de loi visant à tenir les plateformes de médias sociaux et autres services en ligne responsables du contenu qu’ils hébergent.

Un moyen de pression contre les géants du web qui hébergent de tels contenus sur leurs plateformes.

De la difficulté de localiser les coupables et les infractions

Il y a trois ans, le projet Arachnid réussissait l’un des plus grands coups de son histoire. On a découvert que la moitié du contenu pédopornographique mondial était hébergé par un serveur à Paris, par l’opérateur Free.

Après plusieurs demandes de fermetures, ils finissent par y parvenir grâce à la pression médiatique, sans coup férir et sans l’aide de la police.

Cet exemple éclaire la difficulté de ce nouveau combat qui se profile, où les frontières géographiques sont inexistantes.

Il faut associer l’infraction à un lieu géographique, trouver celui qui a produit le matériel, mais aussi celui qui l’héberge puisqu’en principe, les deux sont en infraction , explique René Morin.

Pour lui, ce qui est valable pour le contenu pédopornographique classique s’appliquera également pour les trucages.

Un jeu du chat et de la souris international entre les autorités et les faussaires malveillants s’enclenche.

Et si l’arsenal juridique pour la pédocriminalité est suffisant, selon enquêteurs et défenseurs des droits des enfants, pour les adultes, il devra s’adapter à cette nouvelle donne.