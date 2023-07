Plusieurs régions du sud du Québec sous le coup d’une veille de tornade

De nombreuses régions du sud du Québec et de l'est de l'Ontario sont à risque de subir une tornade, selon les prévisions publiées par Environnement Canada en cours de matinée jeudi.

Quelques tornades sont possibles de la fin de la matinée à la fin de l'après-midi dans la région de Gatineau, ainsi que dans l'est ontarien, a d'abord prévenu Environnement Canada.

Cette veille a par la suite été étendue aux secteurs de Montréal, de la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie et de la Vallée-du-Richelieu.

Les conditions météo sont propices à la formation d'orages violents, prévient-on.

Si une tornade approche du secteur où vous vous trouvez, Environnement Canada recommande d'aller à l'intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs.

Si vous êtes dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire , il est recommandé de se réfugier dans un bâtiment solide.

En dernier ressort, couchez-vous sur le sol dans un endroit bas et protégez votre tête des objets projetés , peut-on lire sur le site d'Environnement Canada.

Hydro-Québec prête à intervenir

C'est un système qui circule encore et qui est imprévisible , déclare Caroline Des Rosiers, porte-parole d'Hydro-Québec, qui affirme que les équipes sont mobilisées et prêtes à être déployées en fonction de ce qui se passera.

Hydro-Québec prévient que le vent ou encore de la végétation qui tombe sur ses installations pourraient occasionner des pannes de courant. Dans un tel cas, ses employés devront dans un premier temps constater les dégâts, puis intervenir en conséquence.

La population peut se préparer en rechargeant les appareils électroniques et en débranchant ceux qui consomment beaucoup d'électricité, histoire d'éviter les surtensions. Autre conseil : préparez repas et collations qui pourront être consommés froids et ouvrez le moins possible réfrigérateur et congélateur, rappelle Mme Des Rosiers.

En cas de panne, les citoyens sont invités à contacter à titre préventif les personnes vulnérables de leur entourage.

Et pour connaître l'état de la situation dans une région donnée, il est recommandé de consulter le site Internet Info-pannes d'Hydro-Québec (Nouvelle fenêtre), selon Caroline Des Rosiers.