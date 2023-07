Une tornade frappe Mirabel

Une tornade a frappé le secteur de Mirabel, jeudi en fin d'après-midi, a confirmé Environnement Canada. L'alerte de tornade touchant Montréal a été levée vers 16 h 30, mais des orages violents ont forcé la fermeture de plusieurs routes de la métropole.

Toutes les alertes de tornade sont désormais levées sur le territoire québécois, mais des mises en garde d'orages violents et des veilles de tornade demeurent en vigueur dans plusieurs régions du sud du Québec.

Plus tôt dans la journée, des alertes de tornade avaient notamment été émises dans les secteurs de Trois-Rivières, Mascouche, Rawdon-Joliette, Laval, Lachute, Saint-Eustache, Saint-Jérôme et Vaudreuil.

La Ville de Mirabel n'a rapporté aucun dommage et aucun blessé après le passage de la tornade.

Publicité

Outre Mirabel, il y a possiblement d'autres endroits touchés [par une tornade] dans le sud du Québec , avance Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.

Une autre tornade aurait été aperçue dans un champ de Salaberry-de-Valleyfield, mais Environnement Canada doit d'abord effectuer des analyses avant de confirmer le phénomène.

Inondations et vols perturbés

Les orages violents ont perturbé les opérations de l'aéroport Montréal-Trudeau, plusieurs vols ayant été retardés, annulés ou redirigés, notamment vers l'aéroport d'Ottawa.

Afin d’assurer la sécurité du personnel au sol, une alerte de foudre [à un rayon de 8 km du site aéroportuaire] amène un arrêt des opérations sur le tablier , explique Eric Forest, porte-parole pour Aéroports de Montréal.

Les travailleurs ne peuvent rester à découvert […], ce qui veut dire que le chargement et la livraison des bagages, le ravitaillement des aéronefs ou encore la livraison des repas doit être mis à l'arrêt , poursuit-il.

Ailleurs à Montréal, les inondations ont causé la fermeture de plusieurs routes de la métropole. Certains véhicules demeurent coincés et attendent d'être remorqués, mais tous les conducteurs ont pu être évacués.

Du côté des transports en commun, une infiltration d'eau s'est produite à la station de métro Square Victoria-OACI, où une opération d'évacuation est en cours. Le service métro est maintenu, mais il ne s’arrête pas à la station , précise Justine Lord-Dufour, porte-parole pour la Société de transport de Montréal.

Ouvrir en mode plein écran Un tronçon de l'avenue De Lorimier est inondé en raison des violentes pluies. Photo : Radio-Canada / Josée Marie Robitaille

Quant aux autobus, des retards sont à prévoir. Plusieurs lignes doivent effectuer des détours en raison des inondations et les chauffeurs doivent adapter leur conduite aux conditions actuelles , ajoute la porte-parole.

Publicité

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a assuré sur Twitter que malgré la force de l’orage, aucun dommage majeur n’a été causé aux infrastructures municipales jusqu’à maintenant.

Appel aux précautions

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a appelé à la prudence sur Twitter, invitant la population à suivre les consignes des autorités concernées.

Une veille signifie que les ingrédients pour générer une tornade et un orage violent sont présents , tandis qu’une alerte est envoyée lorsque le phénomène est imminent et qu’il s’en vient sur un secteur , explique le météorologue Simon Legault.

Si une tornade approche du secteur où vous vous trouvez, Environnement Canada recommande d'aller à l'intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs.

Si vous êtes dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire , il est recommandé de se réfugier dans un bâtiment solide.

En dernier ressort, couchez-vous sur le sol dans un endroit bas et protégez votre tête des objets projetés , peut-on lire sur le site d'Environnement Canada.

Il s'agit d'une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles , a indiqué l'agence fédérale.

Hydro-Québec prête à intervenir

En milieu d'après-midi, plus de 500 000 abonnés d'Hydro-Québec ont été privés de courant en raison des conditions météorologiques, mais aussi des feux de forêt en cours à la Baie-James. La société d'État a toutefois rétabli le courant pour plusieurs d'entre eux et, vers 19 h, il restait près de 365 000 clients sans courant.

En Montérégie, on en comptait 131 000; dans les Laurentides, près de 13 000, et à Montréal, près de 143 000.

Caroline Des Rosiers, porte-parole d'Hydro-Québec, affirme que les équipes sont mobilisées et prêtes à être déployées.

Hydro-Québec prévient que des pannes de courant pourraient être occasionnées par le vent ou encore par de la végétation qui tombe sur ses installations. Dans de tels cas, ses employés devront dans un premier temps constater les dégâts, puis intervenir en conséquence.

La population peut se préparer en rechargeant les appareils électroniques et en débranchant ceux qui consomment beaucoup d'électricité, histoire d'éviter les surtensions. Autre conseil : préparez repas et collations qui pourront être consommés froids et ouvrez le moins possible réfrigérateur et congélateur, rappelle Mme Des Rosiers.

En cas de panne, les citoyens sont invités à contacter à titre préventif les personnes vulnérables de leur entourage.

Et pour connaître l'état de la situation dans une région donnée, il est recommandé de consulter le site Internet Info-pannes d'Hydro-Québec (Nouvelle fenêtre).

Que faire en situation d'urgence à Montréal?

À Montréal, les autorités rappellent qu'en cas d'urgence touchant à la santé ou à la sécurité des personnes, les citoyens doivent composer le 911 pour obtenir de l'aide.

En cas d'inondations ou de situations liées aux infrastructures, les citoyens peuvent composer le 311.

Avec les informations de CBC