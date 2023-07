L’Estrie n'en a pas terminé avec les frasques de dame nature

Des orages violents pourraient avoir lieu en fin d'après-midi, selon Environnement Canada.

L'organisme fédéral a d'ailleurs émis une alerte de veille d'orages violents jeudi matin. Dans cet avis, on peut lire qu'il pourrait y avoir des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de pluie forte . On indique également que ce type d'orage peut produire des tornades, des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes .

Selon leurs prévisions, il pourrait tomber jusqu'à 25 mm de pluie au cours de la soirée et de la nuit prochaine. Les averses devraient cesser vendredi matin.

Cette veille d'alerte d'orages violents touche l'Estrie, mais aussi le Centre-du-Québec.