Cryptomonnaies : le PDG d’un ancien partenaire de la Caisse de dépôt arrêté pour fraude

Alex Mashinsky, le PDG de Celsius, une entreprise controversée de prêts en cryptomonnaies dans laquelle la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) avait investi 150 millions de dollars américains moins d'un an avant son effondrement spectaculaire, a été arrêté à New York, rapporte Bloomberg.

Alex Mashinsky serait accusé de fraude et d'avoir tenté de manipuler le marché de la crypto.

La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Security and Exchange Commission, SEC), l'organisme responsable de surveiller le marché des investissements, a également déposé une poursuite (Nouvelle fenêtre) contre l'entrepreneur jeudi matin, l'accusant de fraude en matière de valeurs mobilières.

La SEC allègue qu'Alex Mashinsky a cumulé des milliards de dollars de la part d'investisseurs par l'intermédiaire d'offres et de ventes de cryptoactifs non enregistrées et frauduleuses , peut-on lire dans la poursuite.

Deux autres agences américaines, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), chargée de réglementer les valeurs mobilières, ainsi que la Federal Trade Commission (FTC), qui s'occupe entre autres de la protection du consommateur et qui applique les lois antimonopole, ont aussi déposé des poursuites au même moment contre le PDG déchu.

En octobre 2021, la CDPQ avait investi quelque 150 M$ US dans Celsius, une entreprise qui agissait en quelque sorte comme une banque dans le monde de la crypto. L'entreprise offrait des prêts en crypto et permettait à ses clients de placer leurs cryptoactifs chez Celsius moyennant des taux d'intérêt alléchants.

L'investissement avait fait sourciller. La technologie des chaînes de blocs présente un potentiel perturbateur pour plusieurs secteurs de l’économie traditionnelle , avait déclaré Alexandre Synnett, à l'époque premier vice-président et chef des technologies à la CDPQ , dans un communiqué. Il a quitté la CDPQ en février de cette année.

L'année dernière, Radio-Canada publiait une enquête à propos de Celsius, soulevant des questions au sujet de son modèle d'entreprise et révélant des liens d'affaires avec des partenaires douteux.

L'effondrement de Celsius a eu lieu un mois plus tard, en juin 2022. Le 13 juin, l'entreprise se plaçait sous la protection de la loi sur les faillites dans l'État de New York. Depuis, les avoirs de ses clients sont toujours gelés et on ignore s'ils pourront récupérer une partie de leur investissement.