Il y a 30 ans, le scandale du Village Mall choquait la communauté LGBTQ+ partout au pays

En 1993, 33 hommes ont été condamnés pour avoir eu des relations sexuelles consenties dans les toilettes d'un centre commercial de Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador, le Village Mall. La presse s’était emparée de l’affaire et avait dévoilé les identités de ces hommes. Une histoire qui a laissé des traces durables dans la communauté LGBTQ+ .

Toute l’affaire démarre à l’hiver 1993. À l’époque, un jeune garçon de 11 ans accuse un homme de lui avoir fait des propositions sexuelles dans les toilettes du Village Mall, un centre commercial dans le secteur ouest de Saint-Jean, Terre-Neuve.

Il n’y aura finalement aucune accusation dans ce dossier. Mais la rumeur que des hommes homosexuels pédophiles rodent dans les toilettes du centre commercial est lancée. Après cet incident, la police installe des caméras de surveillance dans les toilettes.

La Force constabulaire royale de Terre-Neuve, à Saint-Jean.

Après quelques mois d’enquête, 33 hommes sont accusés d'actes d'indécence dans un lieu public.

La plupart d’entre eux plaident coupable et sont condamnés à payer des amendes.

L’affaire ne s’arrête pas là. À l’époque, Glen Whiffen travaille pour la rubrique justice de The Evening Telegram, le plus gros journal de Terre-Neuve.

Conformément à la politique du journal, il dévoile le nom des 33 hommes dans ses reportages, ainsi que les adresses de la plupart des accusés. Ces précisions avaient pour but d’éviter les homonymes.

L’homme travaille toujours pour ce même journal, désormais connu sous le nom The Telegram.

Une archive visuelle datant de 1993 du centre commercial Village (Village Mall, en anglais) de Saint-Jean de Terre-Neuve.

Aujourd’hui il se souvient avoir reçu des appels angoissés. J’ai été coincé au tribunal par des gens qui me suppliaient, les larmes aux yeux, de ne pas les identifier pour qu’ils ne perdent pas leurs jobs et leurs familles , raconte-t-il.

C'était un défi, et ça m'a donné de la peine des fois , poursuit-il mais Glen Whiffen estime n’avoir fait que son travail.

Cette décision d’identifier les accusés avait été critiquée à l’époque par la communauté LGBTQ+ ainsi que par une partie de la population.

Un traumatisme pour la famille d'un homme condamné

Un tiers des 33 accusés serait mort à l'heure actuelle. Parmi la dizaine d’hommes toujours vivants et dont l'identité est confirmée, un seul a accepté de nous accorder une entrevue, sous couvert d’anonymat.

Une archive visuelle datant de 1993 du centre commercial Village (Village Mall, en anglais) de Saint-Jean de Terre-Neuve.

D’après lui, quatre hommes qui avaient été identifiés se seraient suicidés.

Cet homme et père de plusieurs enfants qui s’identifie comme hétérosexuel, estime avoir été malmené par la police et que la réponse médiatique était exagérée.

Ce qu’il regrette le plus, c’est le traumatisme vécu par son ex-femme et ses enfants.

Un épisode qui a « couvert de honte ces hommes et leurs familles »

Cette enquête policière du Village Mall demeure très présente dans la mémoire collective LGBTQ+ du Canada, estime Gary Kinsman, professeur émérite de sociologie à l'Université Laurentienne à Sudbury en Ontario et auteur du livre The Canadian War on Queers (La guerre canadienne contre les personnes queer).

À l’époque, l’enquête menée par la police au Village Mall avait été condamnée par des groupes activistes LGBTQ+ ailleurs au Canada.

Selon Gary Kinsman, l'enquête policière du Village Mall demeure très présente dans la mémoire collective LGBTQ+ du Canada.

[L’affaire du Village Mall] représentait une opération policière majeure contre des gens dans notre communauté, dit Gary Kinsman.

L’avocat en droit de la personne Marcus McCann, qui a écrit un livre sur l’affaire du Village Mall, dit que la publication des noms et adresses a couvert de honte ces hommes et leurs familles , cela aurait engagé des licenciement, divorces, et l’automutilation, selon lui.

Aujourd’hui, les journalistes comprennent mieux l’impact d’une telle dénonciation sur une personne , poursuit-il.

Contacté, le chef de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas voulu accorder d’entrevue à ce sujet.

