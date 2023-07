La fabuleuse histoire d’un royaume de retour avec un nouveau tableau

La première de La fabuleuse histoire d’un royaume a fait salle comble, mercredi soir, au Théâtre du Palais municipal de La Baie. Pour cette 36e saison, un nouveau tableau qui aborde la tragédie de Saint-Jean Vianney a été intégré au spectacle.

La scène portée sur Saint-Jean-Vianney était un moment chargé d’émotion pour les centaines de spectateurs présents. Pour le metteur en scène Jimmy Doucet, qui a mis sur pied le tableau, il était important que les gens ressentent l’importance de la tragédie de 1971.

Plus le tableau avance, plus on comprend, en tant que spectateur, quelle est notre place dans tout ça et où est-ce qu’on se trouve dans la situation pour que finalement, tout se regroupe à la fin, et qu’on fait : "ah, ok", a-t-il expliqué. Parce que, il faut savoir que ça s’est passé de nuit et qu’on ne voyait rien. Plus le temps avançait, plus les gens commençaient à voir, vraiment, qu’est-ce qui se passait. Alors, j’ai essayé, dans mon image, justement qu’on sente aussi ça. Comme, sentir la même séquence qu’ont senti les gens de Saint-Jean-Vianney.

Ouvrir en mode plein écran L'ancienne résidente de Saint-Jean-Vianney, Rolande Lavoie, est satisfaite du travail de Jimmy Doucet. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Pour Jimmy Doucet, bien représenter l’importance de ce glissement de terrain en quelques minutes a été tout un défi.

Publicité

C’est une image qu’il faut transmettre aux spectateurs, a ajouté le metteur en scène. C’est-à-dire qu’en 6 minutes 30, on ne peut pas faire une reconstitution. On peut seulement donner une idée de ce qu’il s’est passé, imprégner les gens en quelques moments en 6 minutes 30. Donc, je dirais que les gens, faut qu’ils s'attendent à quand même voyager en 6 minutes. On se promène, on a une immense scène, c’est la chance qu’on a de pouvoir justement y aller par morceau.

Une ancienne résidente satisfaite

Pour l’ancienne résidente de Saint-Jean-Vianney, Rolande Lavoie, il était plus qu’important que l’événement soit représenté avec beaucoup de respect pour les 31 personnes décédées dans la tragédie.

Jimmy Doucet, on l’a rencontré à plusieurs reprises, je pense qu’il connaissait nos sentiments, qu’il connaissait nos émotions également, a indiqué la femme. Alors, moi je pense qu’il a très bien rendu le tableau de Saint-Jean-Vianney.

L’inclusion de Saint-Jean-Vianney dans La fabuleuse histoire d’un royaume se voulait aussi être un moyen de rendre hommage aux victimes. Près de 400 000 dollars ont été investis dans cet ajout.

Ce soir, je suis vraiment reconnaissante de tout le travail qu’ils ont fait.

Un spectacle toujours aussi populaire

Cette 36e saison a démarré en force pour La fabuleuse histoire d’un royaume. Les ventes sont en avance d’environ 2000 billets par rapport au même moment, l’an dernier, comme l’explique la directrice de la programmation et du marketing de Diffusion Saguenay, Claudine Bourdages

C’est sûr que ça nous fait voir que la saison va super bien, a-t-elle lancé. On approche du 20 000 billets vendus, on devrait l’atteindre la semaine prochaine, donc normalement, une fin de saison de 30 000 ou 33 000. Donc, c’est presque sûr qu’on y arrive déjà si ça continue d’aller comme ça. Les statistiques nous prouvent qu’on arrive à notre point qu’on veut atteindre tout le temps.

Ouvrir en mode plein écran La production est à l'affiche du mercredi au samedi jusqu'au 19 août. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

La plupart des spectateurs qui ont assisté à la représentation, mercredi soir, sont ressortis du Théâtre du Palais municipal sous le charme sous le charme.

Publicité

C’était excellent, c’était la première fois que je le voyais, a assuré cette résidente de Laval. Alors, je suis émerveillée, c’était vraiment magnifique.

Très bien, j’ai bien aimé ça, a ajouté cet homme. J’ai fait un bon bout pour venir ici, j’arrive du Témiscamingue. Mais, je ne regrette rien, je recommencerais.

La production est à l'affiche du mercredi au samedi jusqu'au 19 août.

Avec les informations de Julie Larouche