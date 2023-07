La tordeuse du mélèze envahit les forêts de Baie-Comeau à Havre-Saint-Pierre, en passant par les monts Groulx et jusqu’à Labrador City. Cet insecte fait rougir les aiguilles du conifère, qui sont généralement vertes, avant de se teinter d’un jaune doré à l’automne.

Le chercheur en écologie et diversité des insectes forestiers à Ressources naturelles Canada Christian Hébert soutient que ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit dans la région.

C’est déjà arrivé dans les années 90 sur l'île d’Anticosti. C’était une infestation qui avait exactement les mêmes caractéristiques , rappelle-t-il en entrevue à l'émission Bonjour la Côte.

Ouvrir en mode plein écran Christian Hébert, chercheur en écologie et diversité des insectes forestiers à Ressources naturelles Canada (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il explique que dès le mois de mai, il est possible d'apercevoir sur les branches des mélèzes des faisceaux d’aiguilles liés par des fils de soie sous forme de tube où logent de petites chenilles. Il s'agit des premiers signes de la présence de la tordeuse du mélèze.

Plus tard en saison, on observe une défoliation sévère qui entraîne le rougissement des arbres et une réduction de leur croissance , ajoute Christian Hébert.

Développement de la tordeuse du mélèze : Les œufs éclosent au printemps et les larves néonatales commencent à s’alimenter sur les faisceaux de jeunes aiguilles. Par la suite, les chenilles plus âgées s’attaquent à des faisceaux d’aiguilles plus longues qu’elles relient par des fils de soie en tubes compacts. Une fois leur développement terminé, elles se laissent tomber au sol et se tissent un cocon dans les débris de litière dans lequel elles se transformeront en chrysalide. Source : Ressources naturelles Canada

Comparativement à la tordeuse du bourgeon de l'épinette, la tordeuse du mélèze est moins nocive pour les arbres. Normalement, les infestations sont de courtes durées. Elles durent d’un à trois ans, si on est malchanceux, mais normalement, elles se résorbent rapidement , soutient le chercheur.

Ouvrir en mode plein écran La tordeuse du mélèze fait rougir les aiguilles du conifère, qui sont généralement vertes, avant de se teinter d’un jaune doré à l’automne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Audrey Beauchemin

Il précise qu'il ne faut pas tenter de traiter l'arbre, mais plutôt laisser la nature faire les choses .

Il faut être patient, laisser la nature agir et les ennemis naturels devraient faire le travail éventuellement.

Il ne faut surtout pas les couper parce que les arbres vont se régénérer dans les prochaines semaines et vont éventuellement redevenir comme avant. Ils vont peut-être avoir subi de petites pertes de croissance, mais rien de visible pour les citoyens , souligne ce dernier.

Un phénomène inhabituel : des mélèzes sont rouges.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Un phénomène inhabituel : des mélèzes sont rouges ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Un phénomène inhabituel : des mélèzes sont rouges. 6 minutes 25 secondes) Durée de 6 minutes 25 secondes 6:25

La tordeuse du bourgeon de l'épinette en déclin

Par ailleurs, les forêts entourant Forestville sont toujours ciblées par les arrosages d'insecticides pour lutter contre la tordeuse du bourgeon de l'épinette.

La Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies (SOPFIM) n'a toutefois pas pu terminer ses opérations dans le secteur. Les feux de forêt et le mauvais temps ont empêché les avions de décoller, retardant les opérations de pulvérisation.

Cependant, le directeur général de la SOPFIM , Éric Lacroix, est d'avis que la situation s’améliore dans la région.

On est sur la fin de l’épidémie.

L’épidémie a commencé à Sept-Îles en 2006 et l’arrosage de la SOPFIM a débuté en 2009 sur la Côte-Nord. En 2022, on parlait de 3 millions d’hectares de forêt affectée par la tordeuse. En 2023, seulement 340 000 hectares sont touchés sur la Côte-Nord , affirme-t-il en entrevue à Bonjour la Côte.

Ouvrir en mode plein écran La situation s'améliore d'année en année dans les forêts nord-côtières, selon la SOPFIM. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau