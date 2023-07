L’Alberta étudiera la faisabilité de trains de banlieue à Calgary et Edmonton

Le ministre du Transport et des Corridors économiques de l’Alberta, Devin Dreeshen, a reçu le mandat d’étudier la faisabilité d'un service de trains de banlieue dans les régions d'Edmonton et de Calgary.

Dans la lettre de mandat (Nouvelle fenêtre) (en anglais), la première ministre Danielle Smith lui demande d’étudier un modèle semblable au système de transport ferroviaire de Metrolinx, une agence gouvernementale de transport en Ontario. L'étude de faisabilité devrait notamment porter sur l'utilisation de trains fonctionnant à l'hydrogène , peut-on lire.

L’une des lignes ferroviaires éventuelles partirait du centre-ville d'Edmonton et s’étendrait sur environ 28 kilomètres au sud pour rejoindre l'aéroport international, à Leduc. L’autre tronçon potentiel serait de 70 kilomètres selon la lettre, allant de la ville d’Airdrie, au nord de Calgary, jusqu'à Okotoks, au sud de la métropole.

La première ministre avise également M. Dreeshen de penser à l’élargissement futur du réseau selon la croissance de l’Alberta.

Les avantages et les défis

Le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, a hâte d’en savoir plus sur le financement de l'étude de faisabilité et sur l’intégration du rail aux transports régionaux.

La Ville étend déjà son réseau de trains légers vers le sud, avec l’intention d’atteindre un jour l'aéroport.

Je pense que le fait de disposer d'un système de transport public efficace, direct et rapide entre l'aéroport et le centre-ville nous aiderait à développer l'économie, à attirer davantage de congrès et à faciliter les aller-retour , a déclaré le maire.

Selon Justin Simaluk, président de Rail for Alberta, un regroupement qui milite en faveur d’un service ferroviaire voyageur dans toute la province, il y a beaucoup d'avantages à sortir de son véhicule et à voir les choses sous un angle différent.

Il souligne qu’un chemin de fer vers l'aéroport d'Edmonton, plutôt qu'un train léger, serait probablement plus rapide et ferait moins d'arrêts, facilitant le transport pour les voyageurs.

Toutefois, la traversée de la rivière Saskatchewan Nord est un obstacle, selon M. Simaluk, car il n'existe pas de pont pour les trains lourds près du centre-ville d’Edmonton. Il ajoute que des droits de passage devront être négociés et qu’une décision sera à prendre entre partager les voies ferrées des services existants ou construire de nouvelles voies.

Vers une liaison par train entre Calgary à Edmonton?

Entre 2004 et 2014, le gouvernement provincial a étudié l'idée de relier ses deux grands centres urbains par rail au moins trois fois, en faisant appel à des consultants pour étudier les options de vitesse, les coûts et l’achalandage potentiel.

Selon un rapport de 2014 (Nouvelle fenêtre) (en anglais), une liaison ferroviaire n'était pas réalisable et pouvait coûter entre 6 et 10 milliards de dollars. Il recommandait toutefois à la province de commencer à acquérir des terrains entre les villes en vue d'une future ligne, et aux villes de développer leurs réseaux de train léger.

Gary Mar, président du groupe de réflexion Canada West Foundation, a été ministre, puis représentant de l'Alberta à Washington, D.C., lorsque deux des études étaient en cours.

Selon lui, l'un des précédents obstacles à la création d'une ligne Edmonton-Calgary était la nécessité coûteuse de surélever le train pour éviter les retards causés par des centaines de passages à niveau.

Avec les informations de Janet French