Îlots de chaleur : le sol des villes se réchauffe et nos infrastructures vont en pâtir

Il n'y a pas qu'à la surface de la terre que se manifestent les îlots de chaleur lors de canicules : sous nos pieds, la température augmente aussi et vient déformer le sol, selon des chercheurs. Ce « danger silencieux », préviennent-ils, pourrait compromettre la performance des infrastructures dans les villes.

Dans les souterrains du Loop, l'un des quartiers les plus densément peuplés aux États-Unis après Manhattan, des chercheurs de l'Université Northwestern, dans l'État de l'Illinois, ont constaté que la température moyenne du sol avait augmenté de manière significative au cours des 70 dernières années.

Ces îlots de chaleur souterrains sont à la fois causés par des événements météorologiques et par l'activité humaine. Lorsqu'une canicule s'abat sur une ville, la température à la surface augmente parce que les matériaux de construction – asphalte, brique, béton – absorbent la chaleur. Ils prennent par la suite plus de temps à se refroidir qu'à la campagne.

À cette chaleur accumulée s'ajoute celle qui résulte du chauffage et du fonctionnement des appareils qu'on trouve dans les édifices et les infrastructures civiles. Le transport souterrain, à l'instar des canalisations, des égouts, des câbles à haute tension et des systèmes de chauffage urbain, contribue aussi à propager cette chaleur dans le sol.

Au fil des ans, ces îlots de chaleur ont provoqué dans plusieurs villes du monde une augmentation moyenne de la température de 0,1 °C à 2,5 °C, et ce, jusqu'à 100 m de profondeur dans le sol.

Ouvrir en mode plein écran Au même titre que les édifices et les infrastructures civiles, le transport souterrain contribue à injecter de la chaleur dans le sol des villes. Photo : Getty Images / Page Light Studios

À l'insu des piétons qui s'activent à la surface du Loop, le sol s'est ainsi déformé et modifié – lentement, mais continuellement – sous le coup du réchauffement qui s'est produit dans les profondeurs de la ville.

Ce phénomène, qualifié par les chercheurs de changement climatique souterrain , a entraîné des déplacements verticaux du sol de plusieurs millimètres et serait à l'origine de problèmes observés dans certaines bâtisses du Loop, comme des fissures dans la structure ou des déviations des fondations.

Si ces problèmes ont été attribués par le passé à des erreurs dans la conception ou encore à des méthodes de construction inappropriées, les résultats de l'étude indiquent plutôt que la diffusion de la chaleur dans le sol a pu les exacerber.

Ouvrir en mode plein écran Des chercheurs ont placé des capteurs pour mesurer la température dans plusieurs endroits du Loop, dont les stations de métro, les tunnels et les stationnements souterrains. Photo : Getty Images

Le changement climatique souterrain est un danger silencieux , selon le professeur Alessandro Rotta Loria, spécialiste de la géomécanique et de l'énergie, qui signe l'étude parue cette semaine dans la revue Communications Engineering.

Publicité

Les infrastructures qui surplombent nos villes, note-t-il, n'ont pas été conçues en tenant compte de l'augmentation de la température des sols et de ces îlots de chaleur souterrains.

Dans les profondeurs du Loop , le sol en mouvement

Depuis le célèbre Cloud Gate du Millennium Park jusqu'au plus bas niveau de Wacker Drive, en passant par les garages souterrains, les tunnels et les stations de métro, les chercheurs ont disposé plus de 150 capteurs.

Les données recueillies pendant près de trois ans ont permis de reproduire le quartier à l'aide d'un ordinateur 3D et de simuler l'évolution des températures sur une période de 100 ans. Si le sol se réchauffait de 0,49 °C par an des années 1950 au début 2000, le rythme a toutefois ralenti ces dernières années et est maintenant de 0,14 °C par an.

M. Rotta Loria y voit le signe que le sol atteint lentement son point de saturation thermique, donc la limite de sa capacité à absorber la chaleur.

Ouvrir en mode plein écran Dans la partie nord-est du Loop, des anomalies de température ont été relevées en raison de la présence des Millennium Garages, de la gare souterraine de METRA et du Harris Theater. Photo : Getty Images

Selon les différentes simulations, la hausse des températures peut provoquer une expansion du sol vers la surface allant jusqu'à 12 millimètres. D'autres couches du sol peuvent aussi se contracter sous l'effet de la chaleur et s'enfoncer, sous le poids d'un bâtiment, jusqu'à 8 millimètres.

Publicité

Ces variations, quoique minimes et impossibles à percevoir à l'œil nu, sont supérieures à ce que certaines constructions qu'on trouve dans le Loop peuvent supporter, selon l'étude.

Bien que ces mouvements du sol se poursuivent, le Loop ne s'effondrera pas du jour au lendemain. La menace a beau être insidieuse, elle ne compromet pas la sécurité de la population dans l'immédiat, conviennent les chercheurs.

Mais ces déformations et ces déplacements du sol vont tôt ou tard affecter leur confort et compliquer la vie de ceux qui veillent à assurer la pérennité et l'efficacité de ces installations.

Les îlots de chaleur souterrains sont en outre à l'origine de différentes conséquences écologiques, comme la pollution des eaux souterraines et la perturbation de la croissance des plantes. Les chercheurs évoquent aussi la surchauffe des rails de métro et de train, qui forcent les autorités de transport à ralentir la cadence et à éponger des coûts économiques liés aux retards.

Comment contrer ces îlots de chaleur?

Les périodes estivales sont de plus en plus marquées par des vagues de chaleur qui ont battu des records au cours des dernières années. Et ces événements météorologiques extrêmes sont appelés à s'intensifier et à se faire plus fréquents, en raison des changements climatiques.

Alessandro Rotta Loria a toutefois choisi d'écarter les effets des changements climatiques à la surface du sol de son étude, afin de montrer l'ampleur du phénomène qui se déroule sous nos pieds. S'il avait fallu y ajouter l'impact des changements climatiques dans l'air, le portrait dressé dans l'étude aurait certainement été bien plus sombre.

Les îlots de chaleur sont magnifiés par les changements climatiques , rappelle de son côté Dominique Derome, professeure en génie civil et du bâtiment à la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke, qui n'a pas participé à l'étude menée par M. Rotta Loria.

Chaque fois qu'une vague de chaleur déferlera, les villes seront davantage affectées que les campagnes, poursuit-elle. Et ce, peu importe leur taille.

Les îlots de chaleur, ça peut arriver même dans des villes plus petites. Ce n'est pas juste dans les grosses métropoles.

Ces îlots de chaleur urbains peuvent occasionner des inconforts et provoquer, notamment, des crampes, de la déshydratation, de l'hypertension et de l'asthme.

Ouvrir en mode plein écran Les îlots de chaleur souterrains peuvent causer des problèmes écologiques, comme la contamination des eaux souterraines, mais aussi des problèmes de santé, comme l'asthme. Photo : Getty Images / Scott Olson

Afin d'en diminuer les impacts sur la population, on peut envisager le choix d'autres matériaux de construction. Le béton blanc et l'asphalte clair, par exemple, retiennent moins longtemps la chaleur. Ils ne sont toutefois pas une solution parfaite, puisque la lumière qui les frappe est ensuite reflétée.

La solution la plus probante , selon Mme Derome, se trouverait plutôt dans l'aménagement des centres urbains. Des études ont montré tous les bienfaits d'y planter des arbres. (Nouvelle fenêtre) Arrivés à maturité, ceux-ci s'avèrent de véritables machines qui protègent, à l'aide de leur ombrage, les surfaces susceptibles d'absorber la chaleur lorsque les températures sont élevées.

L'air autour des bâtiments devient plus frais, on arrive vraiment à abaisser la température de l'air , explique Mme Derome, qui étudie les façons d’atténuer les îlots de chaleur urbains.

L'équipe de M. Rotta Loria appelle de son côté à moderniser les bâtiments et les infrastructures des villes afin d'éviter le plus possible que la chaleur résiduelle se retrouve sous terre.

Et dans l'intervalle, pourquoi ne pas saisir l'occasion de récupérer la chaleur du sol? Le chercheur est d'avis que les technologies géothermiques pourraient permettre de l'absorber afin d'alimenter les réseaux d'électricité des quartiers.