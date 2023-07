Vent fort, foudre, pluie torrentielle… le Festival d’été de Québec (FEQ) doit être prêt en tout temps à adapter sa programmation aux aléas de dame Nature. L’organisation s’est d'ailleurs adjoint un météorologue sur place pour faciliter et accélérer la prise de décision.

Des orages forcent presque chaque année l’annulation de spectacles au FEQ . Ça a été le cas mardi alors que la soirée hip-hop a été interrompue sur les plaines d’Abraham. Tous les emplacements du Festival ont dû être évacués de manière préventive peu avant 21 h.

Quand des événements météorologiques violents planent, une cellule de crise se rassemble pour se concerter, explique le vice-président production et opérations Patrick Martin. Cette dernière est formée du PDG Nicolas Racine, de la vice-présidente aux communications Samantha McKinley, du vice-président production Patrick Martin et du vice-président au contenu Louis Bellavance.

Ensemble, ils doivent trancher s’ils annulent ou pas les spectacles extérieurs quand le ciel est menaçant. Une décision qui a des conséquences sur des milliers de festivaliers. C’est pourquoi un météorologue est maintenant sur place, avec l’équipe, pour l’informer en temps réel des conditions météo à venir.

Patrick Martin est vice-président, production et opérations pour BLEUFEU.

Pour nous, c'est très réconfortant de savoir qu'on a un expert qui nous donne l'heure juste , explique Patrick Martin, en entrevue à Radio-Canada.

Ça nous permet de prendre les décisions les plus judicieuses et les plus pertinentes.