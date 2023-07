Une autre année record pour le 30e anniversaire du FestiVoix

Malgré la chaleur et la météo incertaine, le FestiVoix estime avoir accueilli en 2023 le « plus grand nombre de visiteurs de son histoire ». Les organisateurs ont dressé jeudi le bilan du festival de chansons et de musique qui a eu lieu du 29 au 9 juillet à Trois-Rivières.

L’organisation estime que plus de 350 641 visites ont été effectuées sur l’ensemble des sites , indique le FestiVoix.

Le concert de Sean Paul sur la scène du Fleuve a permis d’attirer la plus grande foule de l’histoire de l’événement .

Ouvrir en mode plein écran La foule au spectacle de Sean Paul au FestiVoix, à Trois-Rivières, le 8 juillet 2023. Photo : Facebook/FestiVoix

L’organisation dresse un bilan extrêmement positif de cette édition anniversaire tant au niveau de la fréquentation des différents sites, de l’enthousiasme généré par la diversité de la programmation musicale offerte que de l’impact économique et touristique majeur de l’événement pour la ville de Trois-Rivières.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe Half Moon Run sur la scène du fleuve au FestiVoix. Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

L’organisation estime que le festival a généré près de 15 millions de dollars en retombées économiques, touristiques, culturelles et sociales .

Pour célébrer ses 30 ans, l’organisation a investi le plus important budget de son histoire qui a permis de générer un chiffre d’affaires de 6,1 millions de dollars , ce qui est deux fois plus élevé qu’en 2016.

Le 30e FestiVoix en chiffres 120 partenaires privés et publics

129 spectacles

425 bénévoles

584 artistes

350 641 visites

Plus de la moitié des visiteurs sont venus de l’extérieur de la grande région de Trois-Rivières. Près de 57 % des festivaliers provenaient d’un rayon de plus de 40 km de l’extérieur de Trois-Rivières , indique le FestiVoix. Encore cette année, l’événement a attiré des gens du Québec, d'ailleurs au Canada, des États-Unis et de l’Europe.

Ouvrir en mode plein écran La foule pour le spectacle de Matt Lang à la scène du Monastère. Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Julien

Le FestiVoix ajoute que les chanteurs et musiciens ont grandement apprécié leur participation au festival.

La qualité des installations, de l’organisation et de l’accueil ainsi que la beauté des lieux occupés ont également été soulignées à plusieurs reprises par les artistes [...], notamment par Kaïn, Matt Lang, Laurence Jalbert, Martine St-Clair, Jay Scøtt, Pierre Kwenders et Patrice Michaud, pour ne nommer que ceux-ci.

Outre ces artistes, le FestiVoix a notamment été marqué par la présence de Dropkick Murphys, Roxanne Bruneau, FouKi, Half Moon Run, Patrick Bruel, Richard Séguin et Martin Deschamps.

Le 31e FestiVoix aura lieu du 27 juin au 7 juillet 2024.