Vol de voiture : la suspecte prend la fuite à pied

Une femme de 21 ans a été arrêtée à Saguenay, dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir volé une voiture dans l'entrée d'une résidence de Chicoutimi.

Les policiers ont reçu un appel vers 1 h 25 pour le vol d'une mini-Cooper. La femme aurait brisé la porte-moustiquaire et se serait introduite dans la maison pour prendre les clés du véhicule. Les forces de l'ordre ont ensuite intercepté la voiture qui roulait sur le boulevard Saguenay en direction de Jonquière en face de Rio Tinto, une vingtaine de minutes plus tard. Après s'être stationnée en bordure de route, la conductrice a pris la fuite à pied. Les policiers l'ont rattrapée et l'ont arrêtée.

Elle a ensuite été conduite au quartier général du Service de police de Saguenay pour être interrogée. Elle sera accusée de plusieurs infractions, telles qu'entrave aux policiers, vol de voiture et introduction par effraction dans une résidence.