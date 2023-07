La nature dans l’œil de Guy Tremblay

Le photographe Guy Tremblay présente l'exposition À la vitesse que poussent les arbres, au Centre d'art de Frelighsburg. Pour l'occasion, l'artiste sherbrookois pointe son objectif vers les arbres et la nature.

« Si vous cherchez de grandes photos, du virtuel, des effets spéciaux, de l'intelligence artificielle, restez chez vous! », prévient le photographe, en riant.

Si vous voulez voir des œuvres qui incitent à la méditation, qui incitent à prendre du temps, à scruter les détails et à découvrir la nature d'une nouvelle façon, allez à Frelighsburg.

Passionné de platine et palladium

Guy Tremblay travaille sur cette nouvelle série de photographies depuis quatre ans. 25 œuvres en noir et blanc, prises à Sherbrooke et au Mont-Bellevue notamment, y sont exposées.

Guy Tremblay pointe son objectif vers les arbres et la nature. Photo : Guy Tremblay

L'artiste a utilisé les procédés techniques de la photographie argentique et du tirage au platine et au palladium. Ce dernier procédé d’impression existe depuis 1830. Il y a un petit côté alchimiste qui renforce le plaisir pour l'artiste , explique le photographe, passionné par cette technique exigeant patience et précision. Le résultat impressionne et apporte une sorte d'intemporalité à l'œuvre.

L'image est dans la fibre du papier. On sent la texture du papier, c'est un peu mat, il y a des teintes chaudes, alors c'est une image plus organique.

Le centre d'art a 30 ans

Par ailleurs, le Centre d’art de Frelighsburg souligne 30 ans d'existence, grâce au travail de l’équipe de bénévoles. C'est une équipe très dévouée. Quand on travaille avec des gens comme ça, c'est tellement agréable. J'étais vraiment épaté de les voir aller! Je pense qu'il faut reconnaître le travail de ces gens-là, parce qu'ils sont nécessaires à la culture , raconte Guy Tremblay.

Un livre, qui accompagne l’exposition, sera également disponible au Bureau d’accueil touristique, situé dans le même bâtiment que le Centre d’art de Frelighsburg. À la vitesse que poussent les arbres est présentée jusqu’au 13 août.