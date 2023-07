Un travailleur fait une chute vertigineuse du pont Ambassador

Un travailleur qui a fait une chute de 43 m du pont Ambassador mercredi après-midi devrait survivre.

Esther Jentzen, porte-parole de la compagnie du pont Ambassador, a confirmé qu'un entrepreneur de l'entreprise était tombé du pont pendant son quart de travail et qu'il avait été transporté à un hôpital pour y recevoir des soins.

Selon Peter Berry, capitaine du port de Windsor, l'homme est tombé du tablier du pont dans la rivière Détroit à 16 h 20.

Sam Buchanan est le capitaine du J.W. Westcott, le bateau qui a sorti la victime de l'eau.

Il était encore conscient et parlait, ce qui était une bonne chose. Il n'arrêtait pas de nous demander ce qui lui était arrivé.

Selon M. Buchanan, les yeux de l'homme étaient dilatés et il était vraiment hébété et confus.

La force a arraché ses vêtements. Il avait sa chemise, mais son pantalon avait été tiré jusqu'aux chevilles. Ses bottes de travail étaient toujours en place , explique le capitaine du bateau.

Je suis étonné qu'il ait survécu à cette chute. Mais il est jeune et me paraît assez fort. Ce qui me rend heureux, c'est qu'il est en vie et que sa famille ne va pas recevoir de mauvaises nouvelles ce soir , poursuit-il.

Un porte-parole des garde-côtes américains du secteur de Détroit a déclaré que la personne avait été retirée de la rivière en quelques minutes et qu'elle était sortie de l'eau à l'arrivée des garde-côtes.

En janvier 2012, un ouvrier qui était tombé du pont Ambassador dans la rivière Détroit était décédé. Il déplaçait un échafaudage situé sous la travée du pont.

Des entreprises américaines avaient reçu une amende d'environ 108 000 $ à la suite de cet accident.

Avec des informations de CBC