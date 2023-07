Une petite zone côtière à Shediac est désormais protégée

L’une des dernières sections côtières naturelles de la communauté de Pointe-du-Chêne, à Shediac, au Nouveau-Brunswick, est désormais protégée.

Il s’agit d’une propriété de 10 hectares que la paroisse anglicane de Shediac a donnée à l'organisme Canards Illimités Canada.

Ces terres comptent un marais salé sauvage et un boisé où vivent des espèces menacées, indique Jana Cheverie, qui dirige les programmes de conservation de Canards Illimités.

C’est un habitat très important à la fois pour les oiseaux migrateurs et pour contribuer à réduire les effets du changement climatique , souligne Mme Cheverie.

Durant les ondes de tempête, les marais salés dissipent l'énergie des vagues et protègent la côte de l'érosion, explique Jana Cheverie, directrice des programmes de conservation chez Canards Illimités. Photo : Radio-Canada / Alexandre Silberman

La paroisse a proposé ces terres à Canards Illimités il y a environ deux ans. Le changement de propriétaire a eu lieu en novembre.

Ces terres faisaient autrefois partie d’une plus grande propriété accordée par le roi George IV en 1828, selon Julie Lawrence, administratrice des terres de la paroisse.

Une parcelle de ces terres est voisine du terrain où la paroisse projetait d’aménager un camping controversé. Elle a suspendu indéfiniment le projet en 2019. Des résidents avaient exprimé des craintes pour cet environnement côtier.

La paroisse anglicane de Shediac possède 83 propriétés dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, selon les documents provinciaux relatifs aux terres.

Un milieu naturel florissant

Ces terres abritent une grande variété d’espèces sauvages, dont des poissons, des balbuzards, des hérons bleus, des aigles à tête blanche et des canards, précise Adam Campbell, gestionnaire de Canards Illimités en Atlantique.

C’est un milieu florissant. Il est petit, mais tout marais salé est important , affirme Adam Campbell. Nous voulons sensibiliser le public à l’importance de ces écosystèmes.

Plusieurs espèces sauvages vivent dans le marais salé et le boisé protégés à Pointe-du-Chêne. Photo : Radio-Canada / Alexandre Silberman

L’Association du bassin versant de Shediac avait suggéré à la paroisse de donner la propriété à Canards Illimités il y a quelques années et elle se réjouit que ce soit chose faite.

La directrice de l’Association, Jolyne Hébert, s’attend à pouvoir utiliser ces terres pour des activités éducatives et pour étudier la faune et la flore. Elle souligne que c’est un bon endroit où emmener des groupes d’élèves et d’adultes pour les sensibiliser à l’importance de ce genre d’habitat côtier.

Canards Illimités réfléchit à des moyens d’informer le public au sujet de cet écosystème, dont à la possibilité d’installer des enseignes et d’aménager des sentiers.

Les marais salés sont en déclin au Nouveau-Brunswick. Canards Illimités estime que 65 % d’entre eux ont disparu à cause de la construction le long des côtes. Les autorités provinciales restreignent la construction dans ces zones délicates.