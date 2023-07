Résidence permanente : Ottawa retire le critère d’études pour les Hongkongais

Les Hongkongais souhaitant obtenir la résidence permanente au Canada n’auront plus besoin d’études postsecondaires. Dès le 15 août, ils pourront en faire la demande s'ils ont une année d'expérience professionnelle à temps plein ou s'ils ont travaillé au moins 1560 heures à temps partiel au Canada.

En éliminant l’exigence relative aux études dans le cadre du volet Expérience de travail au Canada (volet B) des voies de résidence permanente de Hong Kong, nous veillons à ce que les titres de compétences ne deviennent pas un obstacle pour les personnes qui possèdent une expérience de travail et une expertise précieuses , a indiqué Paul Chiang, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion.

Cela nous permet d'accueillir davantage de Hongkongais tout en aidant les entreprises canadiennes à combler les pénuries de main-d'œuvre , a-t-il précisé.

Paul Chiang a déclaré mardi que l'élimination de l'exigence en matière d'éducation simplifierait le processus de demande de résidence permanente pour les citoyens de Hong Kong qui travaillent déjà au Canada avec un permis de travail ouvert. Photo : Radio-Canada

Ces changements interviennent alors qu'Ottawa a condamné, il y a une semaine, les autorités de Hong Kong pour avoir lancé des mandats d'arrêt à l'encontre de huit militants prodémocratie, qui résident aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, en raison d'infractions présumées à la sécurité nationale.

Un volet B révisé

En juin 2021, Ottawa avait annoncé les détails de deux nouveaux parcours exclusivement destinés aux citoyens et résidents de Hong Kong qui souhaitent obtenir la résidence permanente au Canada.

L’un d’entre eux vise les personnes qui ont obtenu un diplôme d'un établissement postsecondaire canadien au cours des trois dernières années, considérées comme faisant partie du volet A.

Le volet B, quant à lui, concerne les personnes qui ont obtenu un diplôme d'un établissement canadien ou d'un établissement étranger qualifié au cours des cinq dernières années. Ils doivent aussi avoir travaillé au Canada à temps plein pendant au moins un an ou à temps partiel pendant au moins 1560 heures au cours des trois dernières années.

Le parcours révisé du volet B n'exige plus que les diplômes aient été obtenus dans un certain délai.

Au lieu de cela, les demandeurs doivent seulement remplir l’exigence d’expérience professionnelle, ce qui élargit le nombre de personnes pouvant présenter une demande.

Ces mesures seront en vigueur jusqu’au 31 août 2026.

Un contexte de resserrement des libertés civiles

Depuis l'introduction par Pékin d’une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en 2020, des centaines de milliers d'habitants de la région administrative spéciale ont déménagé dans d'autres pays, y compris au Canada, selon les données du gouvernement de Hong Kong.

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, en date du 30 avril 2023, le Canada avait accueilli 2358 résidents permanents d’origine hongkongaise par le biais du volet A, et 764 par le volet B.

Sous le contrôle croissant de Pékin, l’ancienne colonie britannique a connu un déclin rapide de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et d'autres droits civils garantis par la loi fondamentale de Hong Kong. Cette loi fondamentale a été rédigée dans le cadre du principe un pays, deux systèmes basé sur la déclaration commune sino-britannique signée en 1984.

De nombreuses personnes doivent quitter Hong Kong en raison des violations des droits de la personne qui s'y produisent actuellement , a déclaré Ken Tung, président de la Civic Education Society de Vancouver.

L'avenir de Hong Kong va empirer sous le régime du Parti communiste chinois de Pékin , estime-t-il.

Ken Tung soutient activement les mouvements démocratiques à Hong Kong depuis qu'il a immigré de Hong Kong au Canada il y a 40 ans. Photo : Radio-Canada / Jon Hernandez

Ken Tung dit que les changements apportés au volet B des voies d’accès à la résidence permanente sont une bonne nouvelle pour les Hongkongais qui sont désillusionnés par l'incapacité de la Chine à faire respecter leurs droits et leurs libertés depuis au moins 50 ans.

Il demande également un soutien accru, notamment des services à l’emploi, pour les Hongkongais qui immigrent au Canada dans les années à venir.

Environ 76 000 personnes nées à Hong Kong habitent dans le Grand Vancouver, soit une hausse de 6,1 % entre les recensements de 2016 et 2021, marquant un renversement de la tendance à la baisse observée au cours des décennies précédentes.

Au Canada, un peu plus de 213 000 personnes sont d’origine hongkongaise.

Avec des informations de Jon Hernandez et Associated Press