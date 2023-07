Lock-out de PFR à Alma : des syndiqués affectés à des tâches par une ordonnance provisoire

Dans le conflit entre Produits forestiers Résolu (PFR) et les travailleurs syndiqués en lock-out à l'usine d'Alma, le Tribunal administratif du travail (TAT) ordonne le maintien de certaines activités.

L'ordonnance provisoire a été obtenue à la demande de PFR .

La décision du juge administratif Dominic Fiset a été rendue le 7 juillet. Elle a été publiée mercredi et sera en vigueur jusqu'au 21 juillet.

L'entreprise souhaitait, dans sa demande déposée le 5 juillet, la continuité des tâches de 28 employés dans différents secteurs. Elle disait vouloir prendre les moyens nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens , peut-on lire dans la décision.

Au final, le TAT a ordonné le maintien des tâches dans le secteur des bassins et du traitement des affluents pour alimenter les bassins de bactéries et pour les surveiller afin d'en prévenir la mort.

Selon le syndicat, elle touche quatre employés.

PFR demandait également de pouvoir recourir à des employés pour effectuer des tâches en lien avec le barrage et les installations hydro-électriques , ce qui lui a été refusé. Le résultat a été le même pour ce qui est appelé la maison des pompes, qui alimente l’usine en eau, ainsi que la centrale thermique en plus du barrage et des installations hydro-électriques.

Pour ce qui est des audiences demandées par le syndicat pour négociation de mauvaise foi et ingérence dans les affaires syndicales, elles ont eu lieu lundi.

Une décision est attendue sous peu.

L’usine de papier est en lock-out depuis le 4 juillet à 17 h.

Avec les informations de Claude Bouchard