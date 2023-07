Deux joueuses de pickleball de Saint-Félicien dans une compétition aux États-Unis

Michèle Julien et Johanne Bouchard, deux résidentes de Saint-Félicien, participeront aux National Senior Games (NSG) à Pittsburgh dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Les deux femmes sont les seules représentantes en double féminin en pickleball originaires du Québec.

Cette compétition revient tous les ans depuis 1987. L’année dernière, selon le site Internet de la National Senior Games Association (NSGA), plus de 12 000 athlètes féminins et masculins âgés de 50 ans et plus y ont participé. L’événement n’est pas exclusif au pickleball, alors qu'une vingtaine de disciplines y sont présentées.

Les deux amies commenceront la compétition jeudi matin et devront rivaliser parmi 34 équipes qui vont s’affronter.

Ce sont des doubles éliminations, donc on joue un match, si on gagne, on continue, on peut jouer jusqu'à huit rondes. Aussitôt que tu perds, ils t'envoient dans la 2e partie du tableau. Ce sont des parties de 15 points et quand tu perds la 2e fois, tu t'en vas chez vous , précise Johanne Bouchard à l’émission Place publique.

Mmes Bouchard et Julien ne s’attendaient pas du tout à recevoir une invitation pour les NSG . Elles avaient même dû se placer sur une liste d’attente lorsqu’elles avaient voulu s’inscrire quelques semaines plus tôt.

On a fait les Jeux régionaux de la FADOQ à Alma et nous avons gagné cette finale-là. Cela nous a amenées en septembre 2022 aux Jeux provinciaux à Québec et là, on a remporté la médaille d’argent , raconte Johanne Bouchard à l’émission Place publique.

Les deux femmes, en terminant sur la deuxième marche du podium, pensaient avoir conclu leur parcours. C’est une lettre de la FADOQ qui leur a annoncé qu’elles étaient éligibles pour les finales américaines.

En février ou mars, on a reçu un courriel [de la NSGA], je m’en souviens, j’étais en train d’écouter La Voix puis on a eu le courriel. Nous nous sommes dit : "C’est là ou jamais."

L’autoévaluation du niveau des joueuses a été faite par des membres régionales de la Fédération québécoise de pickleball.

« On devrait avoir du plaisir »

Les sexagénaires ne se mettent pas trop de pression sur les épaules, l’inscription à la compétition est également un prétexte pour elles de vivre une expérience.

Ça fait des mois qu’on se dit qu’on s’en va jouer. Nous avons eu de bons entraînements avec des amis qui nous ont poussées. On s’est préparées comme ça. On va faire ce qu’on peut, on ne pense pas gagner notre vie avec ça l’année prochaine [...] On joue dans notre catégorie d’âge et dans notre catégorie [3,5], alors si tout le monde est coté comme il faut, on devrait avoir du plaisir , dit-elle.

Un sport qui gagne en popularité

Michèle Julien a déjà été championne de racquetball par le passé et Johanne Bouchard pratiquait le badminton. Lorsque Saint-Félicien a offert le pickleball à ses citoyens, les deux amies ont décidé d’essayer sans grandes attentes.