Colombie : une déforestation au plus bas depuis 10 ans

La Colombie a perdu 123 517 hectares de forêts en 2022, soit le moins depuis 2013, s'est félicité mercredi le gouvernement, bien que sa région amazonienne subisse le plus la déforestation.

Il s'agit du chiffre le plus bas de ces dernières années , ce qui représente une réduction de 50 500 hectares (-29 %) par rapport à 2021 , a déclaré la ministre de l'Environnement Susana Muhamad lors d'une conférence de presse.

En 2013, la Colombie – l'un des pays ayant la biodiversité la plus riche du monde, selon l' ONU – avait perdu 116 128 hectares de forêts.

Selon Mme Muhamad, ces bons résultats sont le fait du changement de stratégie mené par le président Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire du pays, pourtant en poste depuis août dernier seulement.

M. Petro avait déclaré qu'il voulait freiner la déforestation par une présence accrue de l'État et des forces de sécurité dans les régions où les forêts sont décimées pour faire place à l'élevage de bétail, pour agrandir les cultures de coca – l'ingrédient de base de la cocaïne, dont la Colombie est le premier producteur mondial – ou pour la vente illégale de bois.

Engagement à réduire la déforestation à zéro

Il s'agit de chaînes (criminelles) vraiment complexes et étendues qui vont des grandes villes aux petits villages où ces crimes contre l'environnement finissent par être commis, a expliqué la ministre. Il s'agit d'investisseurs dans le crime qui passent d'une économie à l'autre en fonction de ce qui est le plus rentable.

Samedi, dans la ville colombienne de Leticia, M. Petro et son homologue brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, ainsi que des représentants de six autres pays membres de l'Organisation du traité de coopération amazonienne (ACTO) se sont engagés à promouvoir des mesures urgentes pour préserver l'Amazonie, plus grande forêt tropicale du monde qui s'étend sur neuf pays : le Brésil, la Colombie, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, le Venezuela, le Suriname, le Guyana et la Guyane française.

Les deux chefs d'État brésilien et colombien se sont engagés à réduire à zéro la déforestation d'ici 2030.