Une entreprise technologique de Calgary a signé un accord avec Adidas qui permettra au géant d'articles de sport de fabriquer certaines chaussures à l'aide d'une encre contenant des émissions de carbone capturées.

Ce partenariat est une grande victoire pour Carbon Upcycling Technologies, une société spécialisée dans les solutions de captage et d'utilisation du carbone pour les secteurs de l'industrie lourde.

Actuellement axée sur l'industrie du ciment, l'entreprise utilise une technologie brevetée installée dans l'est de Calgary. Elle capte les émissions de dioxyde de carbone produites par la plus grande centrale électrique au gaz naturel de l'Alberta et les séquestre dans des sous-produits industriels destinés à être utilisés dans la production de béton.

Par l'entremise de sa filiale Oco, Carbon Upcycling Technologies souhaite aussi que le public puisse voir le potentiel de la technologie de capture du carbone.

Publicité

Oco utilise de la poudre solide issue du processus de séquestration du carbone de sa société mère et la commercialise auprès des marques qui cherchent à améliorer leur empreinte environnementale en incorporant du carbone capturé dans leurs produits.

Ce n'est qu'un point de départ que nous avons choisi , dit Madison Savilow, la cofondatrice d'Oco, à propos de l'encre à base de carbone que l'entreprise fournira à Adidas pour la production de 400 000 paires de chaussures de course Terrex.

Elle ajoute que le matériau à base de carbone utilisé pour fabriquer l'encre destinée à Adidas peut également être utilisé dans les plastiques, les produits pharmaceutiques, les batteries et bien d'autres domaines encore.

Plus qu'un gadget

Pour une entreprise comme Adidas, l'utilisation d'additifs à base de carbone capturé dans ses chaussures est plus qu'un simple gadget. De nombreuses encres sont fabriquées à partir d'ingrédients à base de pétrole, et Oco offre donc aux entreprises un moyen de repenser leurs chaînes d'approvisionnement.

En discutant avec des dizaines de grandes marques de consommation, nous avons constaté qu'elles se sont toutes fixé cet objectif net zéro, mais elles ne savent pas comment l'atteindre, ni même quel chemin elles peuvent emprunter pour y parvenir.

Madison Savilow indique que la vision à long terme de son entreprise est de créer une économie circulaire , dans laquelle les émissions créées lors de la production d'un produit donné peuvent être capturées et réintégrées dans ce même produit.

Publicité

Notre objectif est de faire en sorte que chaque matériau utilisé dans le secteur des biens de consommation soit fabriqué à partir d'un processus circulaire ou régénératif , souligne-t-elle. « Nous commençons par les encres, mais une grande partie de notre travail porte sur les polymères ou les plastiques. »

Elle ajoute que l'entreprise développe des matériaux pouvant avoir un impact plus important du point de vue environnemental, notamment de résines, en plus du fait qu'Oco s'intéresse également au secteur des textiles.

De 80 $ à 350 $ la paire

Les chaussures Terrex d'Adidas dotées de l'encre enrichie en CO2 devraient être commercialisées à l'automne, au prix de 80 $ à 350 $ la paire, selon le modèle.

Bien que l'idée d'intégrer le carbone dans les produits de consommation n'en soit qu'à ses débuts, ses partisans estiment qu'elle présente un potentiel à long terme. Une autre entreprise de Calgary, CleanO2, utilise les émissions provenant des systèmes de chauffage pour créer des savons et des détergents respectueux de l'environnement.

Selon un rapport de McKinsey & Company de 2018, le dioxyde de carbone capturé peut techniquement être converti en tout type de carburant ou de produit chimique dérivé du pétrole. Cela signifie qu'il a une multitude d'utilisations industrielles et commerciales potentielles.

Mais le rapport McKinsey a également averti qu'avant que l'utilisation du carbone capturé ne soit largement adoptée, la technologie utilisée pour collecter et séquestrer les émissions des centrales électriques et des installations industrielles devra devenir beaucoup plus rentable.

Avec les informations de La Presse canadienne