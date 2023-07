Des propriétaires d’Austin touchés par une deuxième inondation majeure en quelques années

L'eau s'est rapidement infiltrée dans la maison de Marie-Eve Lejour, à Austin, dans la nuit de lundi à mardi, en raison du débordement d'un ruisseau du mont Orford. Le débit était à ce point important que la porte du garage a été défoncée.

Ça détruit tout. Tout est tombé, le frigo était tombé , raconte-t-elle.

Le lit flottait; c'était assez apocalyptique.

Mercredi, l'heure était au nettoyage. La famille n'aura toutefois pas d'aide de sa compagnie d'assurance, qui ne couvre pas les dommages liés aux inondations depuis celle qui a frappé le bâtiment en 2019. Pourtant, cette résidence n'est pas située dans une zone inondable, selon Marie-Eve Lejour.

Quand c'est arrivé la première fois, on s'est vraiment dit : "Oh, ça, c'était vraiment exceptionnel. C'est un [événement qui survient] aux 50 ans." On sait qu'avec le réchauffement climatique, il y a quand même plus de potentiel, donc, on avait fait les travaux qu'il fallait faire [après l'inondation] , explique-t-elle.

La famille a notamment aménagé une barrière de terre, qui n'a toutefois pas été suffisante.

On pensait qu'on contrôlait le risque, mais on ne le contrôlait pas , indique la propriétaire.

C'est la solidarité de la communauté qui permettra à la famille de passer au travers de cette épreuve.

C'est ça qui nous permet de nous relever. Ce n’est pas juste l'aide financière, mais tous les gens qui ont des idées ou qui disaient "moi, je peux t'amener des déshumidificateurs" , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'eau a causé d'importants dommages. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

La situation s'améliore à Austin

La famille n'est pas seule à devoir composer avec des dégâts. À Eastman, une soixantaine de résidences ont été touchées par les inondations, selon le maire suppléant Patrick McDonald. L'eau s'est toutefois retirée de certains secteurs, dont celui de la Petite-Rivière.

Il y a de l'eau encore sur la plupart des terrains, mais les maisons ne sont plus, à proprement parler, inondées. Ce sont peut être 20, 25 maisons de moins sur la soixantaine qui étaient affectées , explique-t-il.

Le niveau de l'eau est encore élevé, mais il continue de baisser. Le maire suppléant reste positif malgré des précipitations attendues jeudi.

On espère que les précipitations ne seront pas suffisantes pour faire tout remonter. Si c'est le cas, on va rester optimistes.

À Potton, qui a déclaré l'état d'urgence mardi, des travailleurs s'activent à réparer les nombreuses routes endommagées. Plusieurs tronçons ont pu rouvrir depuis mardi après-midi.

Avec les informations de Thomas Deshaies