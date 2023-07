Shawinigan réglementera la location de courte durée

Shawinigan se penche sur la question de l’hébergement touristique de type Airbnb sur son territoire. De telles plateformes y sont déjà présentes, mais la Ville souhaite davantage encadrer la pratique en rédigeant un nouveau règlement, et ce, dans un contexte de pénuries de logements.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, affirme que plusieurs hébergements de courte durée sont déjà présents sur le territoire de façon légale, mais que d’autres y sont illégalement et que c'est ce qui est problématique.

La Ville avait déjà décrété un moratoire sur les nouvelles demandes de permis d’hébergement de courte durée, le temps d’étudier le dossier.

Une consultation publique a eu lieu plus tôt cette semaine dans le but d’entendre le point de vue des résidents. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

Publicité

Des citoyens ont mentionné des inquiétudes d’ordre environnemental, puisque plusieurs hébergements à louer seraient situés près de lacs ou de cours d’eau.

Des Shawiniganais craignent que la qualité de l’eau soit compromise, comme des locataires apportent parfois leurs embarcations personnelles, ce qui entraîne des risques de contamination.

D’autres se sont dits préoccupés par une potentielle perte de quiétude dans le voisinage.

Michel Angers affirme vouloir mettre en place le plus de mesures possible pour encadrer la pratique, tout en écoutant les préoccupations des citoyens et de ceux qui effectuent déjà ce type de location.

Une disposition du règlement pourrait d’ailleurs prévoir que le permis soit retiré si les locateurs ne respectent pas les directives.

Publicité

Pas de location autour du lac Vincent

Un groupe de riverains du lac Vincent, à Shawinigan, refuse quant à lui toute location de courte durée autour du lac.

Un administrateur de l'Association des propriétaires du lac Vincent, Michel Nadeau, explique que le chemin autour du lac est privé et que, donc, les résidents paient de leurs poches pour l’entretenir. Comme ces propriétaires possèdent une servitude de passage sur ces chemins, la question des assurances les inquiète aussi.

De plus, selon M. Nadeau, les lacs ont des capacités de support limitées et les hébergements à court terme pourraient avoir comme effet d’y augmenter l’achalandage. À ce sujet, l’Association souhaiterait que le projet de règlement soit accompagné d’une étude d’impact environnemental pour connaître les potentiels risques sur les lacs, tels que de la contamination avec des espèces exotiques envahissantes, par exemple.

Ainsi, l’Association des propriétaires s'oppose à ce que le futur règlement de la Ville autorise des locations de courte durée sur l’ensemble du territoire pour que le lac Vincent puisse en être exclu.

D'après des entrevues réalisées à Toujours le matin et à En direct