Les plantes du littoral, mises en danger par la cueillette?

Avec l'engouement croissant pour la cueillette de plantes de bord de mer, des cueilleurs s'inquiètent des impacts de l'activité pour certaines espèces comme la salicorne. La cueillette devrait être réglementée, plaident-ils.

En bordure du littoral du fleuve Saint-Laurent, près de Rimouski, Isabelle Simard cueille des plantes sauvages pour sa consommation personnelle depuis qu’elle est petite. Avec son entreprise « La cueilleuse indigène », elle offre aussi des ateliers de formation sur la cueillette éthique en bord de mer.

Ça fait quelques années que je viens ici ressemer la salicorne avec des amis, parce que ça l'a été cueilli de façon très drastique et j'ai peur pour la pérennité des plantes , s'inquiète la cueilleuse professionnelle.

L'engouement pour la cueillette des plantes de bord de mer pourrait avoir des impacts sur leur pérennité selon des cueilleurs.

Isabelle Simard surveille particulièrement les populations de salicorne, une plante comestible aussi surnommée le cornichon ou le haricot de mer, ainsi que de la Mertensie maritime. Selon elle, ces plantes se font de plus en plus rares le long du littoral bas-laurentien.

Elle pointe du doigt une cueillette excessive pour les capacités de régénération des espèces et qui approvisionne les restaurateurs, avec des cueilleurs souvent rémunérés au kilo de plantes récoltées.

Je voudrais que la cueillette commerciale soit réglementée. Ce sont des produits sauvages, si on cueille on cueille on cueille pour notre propre profit et qu’on ne ressème pas, ça fait des trous dans l’environnement.

Isabelle Simard, surnommée « la cueilleuse indigène », est préoccupée puisqu'elle observe un déclin des populations de salicorne le long du littoral près de Rimouski.

Des plantes sauvages au menu

Au menu du mois au restaurant Narval à Rimouski, il y a du persil de mer et des meringues salées avec garniture mimosa, dévoile le chef propriétaire Norman St-Pierre en souriant. Le persil de mer, aussi nommée la livèche écossaise, est une ombellifère au goût prononcé qui rappelle le persil.

C’est le chef lui-même et ses collègues qui cueillent quelques plantes sur le bord de mer de Pointe-au-Père pour le menu du jour. Le restaurant incorpore de nombreux produits sauvages, incluant la fameuse salicorne.

C’est moi-même et mes partenaires qui procédons à la cueillette quotidienne pour chaque service au restaurant. On fait affaire avec quelques cueilleurs professionnels , dit Norman St-Pierre.

Le fait d’être en région et de cueillir avec nos mains, ça nous donne un sentiment d’appartenance avec le produit en question , poursuit-il. On serait mal placés pour ruiner ces produits-là et on est bien placés pour le savoir. Je pense qu’il y a une popularité grandissante de cette activité et ça pourrait être juste de mieux encadrer.

Norman St-Pierre, chef et propriétaire du restaurant Narval, utilise des plantes sauvages du Bas-Saint-Laurent pour relever la saveur de ses plats.

Plusieurs restaurants de la région sont approvisionnés en produits sauvages par La Cabottine – Saveurs indigènes, une entreprise basée à Sainte-Angèle-de-Mérici qui se spécialise dans la cueillette de produits sauvages comestibles. La Cabottine est dirigée par Nadia Vaillancourt, une biologiste de formation.

J’ai travaillé en inventaires des milieux humides, dans les milieux forestiers, où l'on applique le principe de précaution , dit-elle. Ce sont des petites quantités que les gens mettent au menu selon la disponibilité de la plante.

Pour Nadia Vaillancourt, la solution n’est toutefois pas d’interdire la cueillette ou la vente dans les restaurants, mais de mieux encadrer la cueillette.

Si on fait du maraîchage sur un hectare pour vendre des légumes, ou l’on fait la culture sur des milliers d’hectares avec des pesticides, on ne peut pas dire que l’agriculture pour la vente, c’est mauvais , dit-elle en faisant le parallèle avec la cueillette.

Je pense que d’inciter les gens à venir dans notre région, de goûter à l’identité culinaire de notre région, de venir goûter à ça avec parcimonie dans certains restaurants, je trouve que c’est un merveilleux voyage qu’on offre aux gens , affirme-t-elle avec passion.

Quand on goûte, quand on connaît, on a envie de protéger.

Nadia Vaillancourt croit que la préservation des espèces de plantes du littoral doit se faire sur plusieurs fronts, incluant la cueillette, l'érosion côtière et les changements climatiques.

Que ce soit par une randonnée guidée ou une expérience gustative, je pense qu’il y a moyen de travailler ensemble pour la préservation de ces belles plantes-là et ces beaux milieux , croit-elle.

La réglementation, une solution?

Nadia Vaillancourt observe aussi le déclin de populations de certaines espèces comme la salicorne. À cet effet, la biologiste croit que le gouvernement pourrait avoir une réglementation plus serrée pour une meilleure conservation à long terme.

Dans d’autres pays, il y a des dates désignées, des périodes, on doit rapporter nos quantités cueillies dans un carnet, je pense qu’on pourrait s’enligner là-dessus , croit-elle. Il y a un engouement, il y a un impact pour un grand engouement. Il faut quand même encadrer.

Une telle réglementation devrait toutefois être spécifique selon les espèces, croit-elle. Si on parle du pissenlit, ou de la tête de violon, la salicorne, on n'a pas les mêmes modes de reproduction, donc on ne peut pas appliquer les mêmes règles, estime-t-elle.

La salicorne est une plante populaire dans les cuisines de certains restaurants.

Pour l’instant, il manque de données pour estimer l’état des populations d’espèces de salicorne, révèle Ladd Erik Johnson, professeur de biologie à l’Université Laval.

Seule la cueillette d’espèces sauvages ayant un statut précaire, comme l’ail des bois, est réglementée par le Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

