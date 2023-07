Des enfants d’âge préscolaire s’initient au jardinage

L’organisme de bienfaisance Sudbury Shared Harvest a procédé mercredi au lancement d’un projet d’apprentissage des activités d'éducation au jardinage pour les enfants d'âge préscolaire.

Des aînés bénévoles encadrent ces enfants dans les garderies, et leur apprennent comment entretenir un jardin et y faire pousser de la nourriture.

Les enfants et les aînés ont planté mercredi des fraises, des concombres, des tomates et des fèves.

Le projet devient opérationnel grâce à un financement de 15 534 $ reçu du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada.

Avec cette somme, Sudbury Shared Harvest a, entre autres, coordonné la construction de plates-bandes surélevées de jardinage et a installé des citernes pluviales dans trois garderies de Sudbury.

Des enfants voient comment on fait pousser les plantes dans des plates-bandes. Photo : Radio-Canada / Orphée Moussongo

Dans le cadre du projet, les bénévoles apprennent à construire et à entretenir des systèmes intérieurs de vermicompostage. Ils apprennent aussi à animer des activités culinaires simples.

Diminuer l’argent dépensé dans les épiceries

Anthony Machum, qui est membre du Conseil d’administration de Sudbury Shared Harvest, trouve important d’inculquer le jardinage aux enfants, car ils grandiront en sachant qu’on n'achète pas tous les aliments, qu’on peut en produire à la maison.

C’est important pour la sécurité alimentaire. On voit aujourd'hui avec l'inflation et le coût élevé des aliments. Alors avoir des connaissances, dès le jeune âge, sur comment faire pousser de la nourriture pour toi-même, c'est très important. C'est important pour la communauté et la ville , déclare M. Machum.

Il ajoute que les enfants apprennent la culture de travailler ensemble sur un projet commun, mais aussi que l'activité les forme à être patients.

Faire pousser les plantes, le résultat n’est pas immédiat. Il faut attendre, les voir pousser. Il faut patienter.

Elizabeth Hamilton est directrice générale de Ressources familiales Jubilee Heritage. Pour elle, le projet va aussi aider ceux qui n’ont pas de jardin chez eux. Le projet permettra à leurs enfants de découvrir d’où viennent les aliments qu’ils mangent à la maison.

Une enfant d'âge préscolaire s'initie au jardinage sous le regard de l'aînée Suzanne Dubien. Photo : Radio-Canada / Orphée Moussongo

Beaucoup de gens qui viennent à la garderie n’ont pas de jardin dans leur cour ou tout près de chez eux. Alors ils aiment sortir les voir, les arroser, les gâter. On a aussi des tomates, des concombres et des fèves qu’on va rentrer dans la cuisine pour les cuire pour les jeunes. C’est une autre expérience qu’on va partager , explique-t-elle.

Mme Hamilton indique que ce que les enfants apprennent à l’âge préscolaire leur sera utile quand ils seront au niveau supérieur.

C'est important d'introduire des choses comme ça quand ils sont jeunes. Quand ils rentreront à l’école, ils auront déjà appris ce qu'est un jardin.

L’expérience avec les jardins

Suzanne Dubien, aînée et bénévole à Sudbury Shared Harvest, trouve l’activité beaucoup plus importante encore dans ce sens qu’elle permet aux enfants de comprendre l’environnement et les effets du changement climatique sur les aliments.

Dans le jardin, on dit aux enfants qu’il faut respecter les insectes pollinisateurs. Quand ils voient des insectes, ils veulent les tuer. Nous leur disons qu’il faut les respecter, et s'éloigner. Ils ont vraiment la chance d'avoir de l'expérience avec les jardins, avec les plantes, avec les insectes, avec la nature, confie Mme Dubien.

Sudbury Shared Harvest gère ce projet dans quelques garderies de la ville du nickel. L'organisme aide les gens à acquérir les connaissances, les compétences et les ressources dont ils ont besoin pour accéder à leur propre nourriture.

